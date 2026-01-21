نخبة نجوم العالم يشاركون في "الطريق إلى دبي" للفنون القتالية المختلطة

دبي في 21 يناير/ وام / أعلنت رابطة المقاتلين المحترفين، بالتعاون مع دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي ومجلس دبي الرياضي، عن تنظيم بطولة "الطريق إلى دبي" للفنون القتالية المختلطة، يوم 7 فبراير المقبل على صالة كوكاكولا أرينا في دبي، بمشاركة نخبة من أبرز مقاتلي اللعبة عالمياً.

ويشهد الحدث مجموعة من النزالات القوية، يتصدرها النزال الرئيسي المرتقب على لقب الوزن الخفيف بين البريطاني ألفي ديفيس وحامل اللقب عثمان نورمحمدوف، في مواجهة تُعد من أبرز محطات الموسم الرياضي للفنون القتالية المختلطة في المنطقة.

وتنطلق النزالات التمهيدية للبطولة عند الساعة السادسة مساءً بتوقيت دبي، على أن يبدأ النزال الرئيسي في الساعة التاسعة مساءً، وسط توقعات بحضور جماهيري واسع يعكس المكانة المتنامية لدبي كوجهة عالمية لاستضافة كبري البطولات الرياضية.

ويأتي تنظيم البطولة في إطار استضافة دبي لأبرز الفعاليات الرياضية العالمية، وتعزيز حضور رياضات الفنون القتالية المختلطة في المنطقة، بما ينسجم مع رؤية الإمارة في دعم وتطوير القطاع الرياضي وترسيخ مكانتها على خريطة الرياضة الدولية.

وفي هذا السياق، أعرب البريطاني ألفي ديفيس عن جاهزيته الكاملة لخوض نزاله المرتقب أمام حامل لقب الوزن الخفيف عثمان نورمحمدوف، واصفاً المواجهة بالمحطة الفارقة في مسيرته الاحترافية.

وقال ديفيس، في تصريحات إعلامية قبل المواجهة، إن النزال يمثل اختباراً مهماً للطرفين، مشيراً إلى أن المواجهة ستُحسم داخل القفص بعيداً عن التوقعات المسبقة.

وأضاف: أحترم ما حققه عثمان حتى الآن، لكن كل نزال يفرض ظروفه الخاصة، وأؤمن بأن قدرتي على فرض الإيقاع والضغط ستلعب دوراً أساسياً في مجريات اللقاء.

وأوضح أن مشواره المهني منحه خبرة جيدة في التعامل مع التحديات، مؤكداً أن الطريق الذي سلكه للوصول إلى هذا النزال كان حافلا بالمحطات الصعبة.

وقال: مررت بتجارب عديدة في مسيرتي، تعلمت منها الكثير، واليوم أشعر أنني في أفضل حالاتي من حيث الجاهزية الذهنية والبدنية.

وأشار ديفيس إلى أن مشاركته الأخيرة في بطولة رابطة المقاتلين المحترفين لعام 2025 شكّلت نقطة تحول في مسيرته، بعدما نجح في تحقيق سلسلة انتصارات حاسمة، تُوّجت بحصد لقب البطولة، ما منحه فرصة المنافسة على اللقب العالمي.

وأكد أن خوض النزال في دبي يحمل طابعاً خاصاً بالنسبة له، قائلاً: القتال في دبي، وأمام جمهور متنوع من مختلف دول العالم، ويمثل حافزاً إضافياً لي لتقديم أفضل ما لدي داخل القفص.

ويترقب عشاق الفنون القتالية المختلطة هذا الحدث بوصفه محطة رياضية بارزة تجمع بين التنافس القوي والتنظيم الاحترافي، بما يعكس المكانة المرموقة التي باتت تحظى بها دبي على صعيد استضافة كبرى البطولات الدولية.