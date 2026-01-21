شرطة أبوظبي تستعرض موروثها الشرطي في مهرجان قصر الحصن

أبوظبي في 21 يناير/ وام/ يشارك قسم الموروث الشرطي بإدارة المراسم والعلاقات العامة في شرطة أبوظبي، في مهرجان قصر الحصن السنوي الذي تنظمه دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، وذلك في إطار الحرص على إبراز الإرث التاريخي العريق لشرطة أبوظبي، وتعريف المجتمع بمسيرتها الممتدة منذ التأسيس، ودورها المحوري في حفظ الأمن والأمان وترسيخ الهوية الوطنية.

واستعرضت شرطة أبوظبي خلال مشاركتها سيناريو توثيقياً يجسد مراحل الالتحاق والانضمام إلى شرطة أبوظبي في بداياتها، من خلال التسجيل في مكتب الشرطة، إلى جانب تقديم عرض لمجموعة من المقتنيات التاريخية، والشعارات، والصور التي تعكس تطور العمل الشرطي، وتبرز الدور الريادي للشرطة في حماية المجتمع منذ عام 1957.

وشهد جناح شرطة أبوظبي حضورًا وتفاعلًا لافتين من زوار المهرجان، حيث قدمت فرقة موسيقى شرطة أبوظبي عروضًا موسيقية نالت إعجاب الجمهور، تضمنت معزوفات عالمية وعربية وتراثية، عكست عمق الموروث الثقافي والفني المصاحب لمسيرة الشرطة.

وتم عرض مجموعة من الصور التي توثق الآليات والأسلحة والأزياء الشرطية التي كانت مستخدمة قديمًا، إلى جانب إبراز إنجازات الموروث الشرطي، وتوزيع كتيبات تعريفية تسلط الضوء على مراحل تطور شرطة أبوظبي، والمسيرة التطويرية التي أسهمت في ترسيخ مكانة أبوظبي ضمن أكثر المدن أمانًا على مستوى العالم.

وأكدت القيادة العامة لشرطة أبوظبي اهتمامها بالموروث الشرطي، وحرصها على صونه والتعريف به باعتباره جزءًا أصيلًا من الهوية الوطنية والشخصية الإماراتية، مشيرة إلى أهمية دوره في تعزيز وعي الأجيال، وربطهم بتاريخ مؤسستهم الشرطية، وإبراز سجلها الحافل في الحفاظ على المنجزات الوطنية والمعالم الحضارية والتاريخية.