"إي إس إي" تستعرض حلولًا متقدمة للطائرات المُسيّرة وأنظمة الأسلحة والدفاع في "يومكس وسيمتكس"

أبوظبي في 21 يناير/ وام / تستعرض شركة "إي إس إي" خلال معرضَي الأنظمة غير المأهولة "يومكس" والمحاكاة والتدريب "سيمتكس"، التي تواصل فعالياتها في مركز "أدنيك" أبوظبي حتى 22 يناير الحالي أحدث حلولها في مجال الطائرات المُسيّرة وأنظمة الأسلحة والدفاع، بما يعكس قدراتها التقنية المتقدمة في دعم متطلبات الأمن والدفاع الحديثة.

وتأتي مشاركة الشركة في إطار تعزيز حضورها في الأسواق الإقليمية والدولية، وتقديم حلول مبتكرة تسهم في رفع كفاءة الجاهزية العملياتية، ومواكبة التطور المتسارع في تقنيات الأنظمة غير المأهولة والدفاعية.

وأكد عبدالله سعيد أحمد، المدير العام لشركة إي إس إي، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" ، أن المشروع انطلق برؤية واضحة لتطوير حلول وطنية متقدمة في مجال الطائرات المُسيّرة، مشيرًا إلى أن مراحل التأسيس الأولى شكّلت نقطة تحول أساسية أسهمت في الاستمرار وتجاوز التحديات.

وقال إن الفريق تمكّن خلال ثلاث سنوات ونصف من الانتقال من مرحلة الفكرة إلى الإنتاج الفعلي، مع تحقيق تقدم ملموس ووضع خطط تطوير مستقبلية.

وأوضح أن تقنيات الطائرات المُسيّرة والأنظمة غير المأهولة أحدثت تحولًا كبيرًا في العديد من القطاعات العسكرية والمدنية، وأسهمت في تغيير مفاهيم العمليات والاستخدامات الميدانية، لافتًا إلى أن الشركة عملت على مواكبة هذا التطور من خلال تطوير عدد متنامٍ من المنصات والأنظمة، مع التطلع إلى توسيع نطاق الإنتاج خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن المشاركة في معرضي "يومكس وسيمتكس" جاءت لعرض القدرات الوطنية في هذا المجال وإبراز ما وصلت إليه الصناعة المحلية، مؤكدًا أن جميع مراحل التصميم والتطوير والحسابات الهندسية وأنظمة الطيران نُفذت بكفاءات وطنية، ما يعكس نموذجًا متقدمًا للتوطين المعرفي ويؤكد قدرة الكوادر الإماراتية على تقديم حلول تنافسية بمعايير عالمية.