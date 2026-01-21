بحضور شما بنت سلطان.."فرونتير25" توقّع مذكرة تفاهم مع "مؤسسة الأمير ألبرت الثاني أمير موناكو"

أبوظبي في 21 يناير/ وام / وقّعت "فرونتير25"، استشارية العمل المناخي الرائدة في دولة الإمارات، و"مؤسسة الأمير ألبرت الثاني أمير موناكو" مذكرة تفاهم، وذلك بحضور الشيخة شمّا بنت سلطان بن خليفة آل نهيان الرئيس والمدير التنفيذي لـ"فرونتير25" و"ذا كلايمت ترايب".

وبموجب المذكرة يلتزم الطرفان بالعمل المشترك لتعزيز وتطوير أهدافهما في مجال الاستدامة، بما يشمل، على سبيل المثال لا الحصر، تنمية الاستثمار المؤثّر، والابتكار في مجال المحيطات، والتمويل الأزرق.

وجاء توقيع مذكرة التفاهم خلال النسخة العاشرة من منصة مبتكري المحيطات، التي استضافتها كلٌّ من "فرونتير25" و"مؤسسة الأمير ألبرت الثاني أمير موناكو"، على هامش فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة وكانت المؤسسة قد أطلقت منصة مبتكري المحيطات في عام 2022، بهدف تسليط الضوء على الحلول الرائدة التي تُسهم في تسريع التحوّل المستدام في القطاعات المرتبطة بالمحيطات، بما في ذلك إدارة النفايات، وصناعات المأكولات البحرية، والقطاع البحري.

وخلال القائها الكلمة الرئيسية في الفعالية، قالت الشيخة شمّا بنت سلطان بن خليفة آل نهيان إن نمو الاقتصاد الأزرق لا يُقاس بحجم ما نحقّقه من مكاسب، بل بقدرتنا على تحمّل مسؤوليتنا تجاه محيطاتنا فما لا يزال الكثير من العالم في أعماق البحار مجهولاً، على الرغم من أن حياتنا ترتكز عليه. وإذا أردنا الازدهار فوق سطح الأرض، فعلينا أن نصون ما يكمن في الأعماق، عبر التزام طويل الأمد يوازن بين التنمية والاستدامة.

وكانت الشيخة شمّا بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، قد التقت صاحب السمو الأمير ألبرت الثاني، أمير موناكو، في سبتمبر 2025، حيث جرى بحث فرص التعاون الإستراتيجي في مجال الحفاظ على البيئة، ووضع الأسس لشراكة مستقبلية.

وتُجسّد مذكرة التفاهم الموقّعة بين "فرونتير25" و"مؤسسة الأمير ألبرت الثاني أمير موناكو" التزام الطرفين المشترك بدفع العمل المناخي.

وتُسهم الصناعات البحرية في دولة الإمارات اليوم بنحو 37 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي السنوي للدولة وعلى الصعيد العالمي، يتجاوز حجم الاقتصاد الأزرق 2.2 تريليون دولار، بعد أن تضاعف أكثر من مرّتين خلال الثلاثين عاماً الماضية، وتشير تقارير إلى إمكانية ارتفاعه إلى 3 تريليونات دولار بحلول عام 2030.

غير أنّ أبحاثاً حديثة تُحذّر من أنّ التأثير البشري على البيئات البحرية قد يتضاعف بحلول عام 2050، في ظل الضغوط المتزايدة الناتجة عن التلوّث، والصيد الجائر، وتداعيات التغيّر المناخي على النظم البيئية البحرية.

من جانبه قال أوليفييه ويندن، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمؤسسة الأمير ألبرت الثاني أمير موناكو: يقع الابتكار في مجال المحيطات عند مفترق طرق بين المسؤولية البيئية والفرص الاقتصادية وقد أبرزت النسخة العاشرة من منصة مبتكري المحيطات، التي عُقدت في أبوظبي، مستوى النضج الذي بلغه القائمين على الاقتصاد الأزرق، إلى جانب الزخم الإقليمي القوي لتبنّي حلول تُسهم في تسريع التحوّل نحو اقتصاد منخفض الانبعاثات وتعزيز استدامة قطاع الشحن. ويعزّز هذا الحراك الديناميكي في دولة الإمارات خطط المؤسسة لافتتاح فرع إقليمي يهدف إلى توسيع نطاق المبادرات ذات الأثر الملموس.