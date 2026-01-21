ولي عهد الفجيرة يستقبل سفراء كندا وصربيا وبنغلادش

الفجيرة في 21 يناير/ وام / استقبل سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، في مكتبه بالديوان الأميري، كلًّا على حدة، سعادة تريسي رينولدز القنصل العام لكندا في دبي والإمارات الشمالية، وسعادة فلاديمير ماريتش، سفير جمهورية صربيا لدى الدولة، وسعادة طارق أحمد، سفير جمهورية بنغلادش الشعبية لدى الدولة.

ورحّب سموه بالضيوف الذين قدموا للسلام على سموه، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح في مهام عملهم.

وجرى خلال اللقاءات تبادل الحديث حول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون، ودعم العلاقات الثنائية والمصالح المشتركة بين الأطراف في مختلف المجالات.

وأشاد السفراء بما تشهده إمارة الفجيرة ودولة الإمارات من نهضة تنموية شاملة على مختلف الأصعدة.

حضر اللقاءات سعادة الدكتور أحمد حمدان الزيودي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.