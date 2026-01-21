أحدث تقنيات الفحص الجنائي والأنظمة الجوية غير المأهولة تتصدر جناح شرطة أبوظبي في "يومكس وسيمتكس"

أبوظبي في 21 يناير / وام / واصلت شرطة أبوظبي مشاركتها المتميزة لليوم الثاني في فعاليات معرضي "يومكس وسيمتكس 2026"، حيث جذبت اهتماماً واسعاً من كبار المسؤولين والوفود الرسمية الذين اطلعوا على أحدث الابتكارات الأمنية، من أبرزها "المختبرات الباليستية المتنقلة" التي تمثل تطوراً نوعياً في مجال الأدلة الجنائية. وتتيح هذه المنظومة المتقدمة إجراء تحاليل فورية في مواقع الحوادث، من خلال نقل إمكانات المختبر الجنائي إلى الميدان، مدعومة بأنظمة إطلاق عن بُعد وصناديق مائية لاسترجاع المقذوفات، إضافة إلى الربط المباشر بنظام بصمة السلاح العالمي، ما يسهم في تسريع إجراءات الفحص الجنائي ودعم فرق مسرح الجريمة بدقة عالية.

كما ركزت المشاركة على عرض القدرات العملياتية لطيران شرطة أبوظبي من خلال تقديم نماذج متطورة من الطائرات غير المأهولة، من بينها طائرة "DJI M350" المخصصة للمهام الدقيقة والمسح الميداني الشامل في البيئات المفتوحة، وطائرة "DJI Mini 4 Pro" التي تتميز بمرونة عالية في المناطق العمرانية الضيقة وقدرتها على توثيق الحوادث بسرعة فائقة، فضلا عن تقنية "الطيران التشبيهي"، وهي منظومة تدريب افتراضية متطورة تهدف إلى رفع كفاءة المشغلين وتأهيلهم للتعامل مع مختلف السيناريوهات العملياتية.

وفي إطار التوجه الإستراتيجي نحو الابتكار، قدم الجناح للزوار برنامج "حاضنة الأفكار" الذي يهدف إلى تحويل المقترحات الإبداعية للمنتسبين إلى مشاريع تطبيقية ملموسة، ومن أبرز مخرجات البرنامج مشروع "معرّف الطائرات بدون طيار الأمنية" الذي يسعى إلى تعزيز منظومة السلامة الجوية عبر حلول تقنية متطورة لتتبع وإدارة الطائرات الأمنية، بما يعكس رؤية القيادة في دمج الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي للارتقاء بجودة العمليات الأمنية وترسيخ مكانة الإمارة كوجهة عالمية رائدة في استشراف مستقبل العمل الشرطي.