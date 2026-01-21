"سبيس 42" تستعرض أقمارًا صناعية وطائرات دون طيار في "يومكس وسيمتكس 2026"

أبوظبي في 21 يناير / وام / تستعرض "سبيس 42" إلى جانب شركاتها التابعة خلال مشاركتها في معرضي "يومكس وسيمتكس 2026"، مجموعة متقدمة من الأقمار الصناعية والطائرات دون طيار المخصصة للاستخدامات الدفاعية، بما يعكس تكامل حلولها في مجالات الفضاء والأنظمة غير المأهولة.

وتأتي هذه المشاركة تأكيدًا على دور الشركة في تطوير تقنيات فضائية ودفاعية متقدمة، تسهم في دعم منظومات الأمن والدفاع وتعزيز القدرات التشغيلية من خلال حلول مبتكرة ومتعددة المجالات.

وأكد خالد المرزوقي المدير التنفيذي لميرا ايرو سبيس التابعة لـ"سبيس 42” أن المشاركة في "يومكس وسيمتكس" عكست تركيز المجموعة على تطوير منظومات الأنظمة والمنصات غير المأهولة، مشيرًا إلى أن المعرض شكّل منصة متخصصة لإبراز قدرات "سبيس 42" في هذا المجال، سواء في الطائرات المُسيّرة أو الآليات غير المأهولة.

وأوضح أن من أبرز الحلول التي تم عرضها طائرة "HAPS" العاملة بالطاقة الشمسية، والمصممة للتحليق على ارتفاعات عالية تصل إلى نحو 16 كيلومترًا ضمن طبقات الستراتوسفير، لافتًا إلى أن الشركة أنجزت مؤخرًا مشروعًا ناجحًا لهذه الطائرة في مملكة إسبانيا، مع خطط لاستكمال مراحل إضافية من المشروع خلال شهر أبريل المقبل، وهو ما يُعد من المشاريع التي تفخر بها الشركة نظرًا لتصدير التكنولوجيا المطورة في دولة الإمارات إلى الأسواق الأوروبية.

وأضاف أن "سبيس 42" تعمل على توسيع نطاق مشاريعها دوليًا، من خلال شراكات ومبادرات في عدد من الدول، من بينها إندونيسيا والهند وتركيا، مؤكدًا أن طموح المجموعة لا يقتصر على العمل داخل دولة الإمارات فحسب، بل يمتد إلى الأسواق العالمية.

وبيّن المرزوقي أن مشاركة سبيس 42 في يومكس وسيمتكس أبرزت تنوع مجالات عملها التي تشمل الاتصالات الفضائية، ومراقبة الأرض، والاستخبارات الجيوفضائية، إلى جانب المنصات غير المأهولة وقطاع التنقل الذكي، مشيرًا إلى تشغيل عدد من المركبات ذاتية القيادة في جزيرتي ياس والسعديات، مع وجود خطط للتوسع في جزيرة أبوظبي وعلى مستوى الدولة.

وأكد أن المعرض شكّل فرصة مهمة لتعريف الجهات الحكومية والخاصة بخدمات سبيس 42، وفتح آفاق جديدة لإطلاق شراكات ومشاريع مستقبلية تسهم في تحقيق المزيد من الإنجازات خلال المرحلة المقبلة.