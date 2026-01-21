فوز "غنتوت" و"الباشا" في دولية الإمارات للبولو

أبوظبي في 21 يناير/ وام / اختتمت مساء أمس الجولة الافتتاحية من بطولة الإمارات الدولية المفتوحة للبولو 2026، بفوز فريق غنتوت على الحبتور بنتيجة 6 مقابل 4.5 أهداف، وفريق الباشا على أبوظبي بنتيجة 8 مقابل 5 أهداف.

وتقام البطولة بمشاركة 8 فرق على ملاعب نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، حتى 1 فبراير المقبل، برعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان، رئيس نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، وبدعم مجلس أبوظبي الرياضي.

وتشهد الجولة الثانية للبطولة بعد غد الجمعة مواجهة بين فريقي غنتوت وأبوظبي، بينما يلتقي فريق الحبتور مع الباشا في المباراة الثانية.