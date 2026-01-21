"إيجل ديناميكس" تعرض حلولًا متقدمة لمحاكاة أدوات الأسلحة والقتال في "يومكس وسيمتكس 2026"

أبوظبي في 21 يناير/ وام / تعرض شركة "إيجل ديناميكس" لأنظمة التكنولوجيا خلال مشاركتها في معرضي "يومكس وسيمتكس 2026"، مجموعة متطورة من أنظمة محاكاة أدوات الأسلحة والقتال، المصممة لدعم التدريب العسكري ورفع جاهزية الكوادر من خلال بيئات افتراضية عالية الدقة تحاكي سيناريوهات العمليات الواقعية.

وأكد أحمد المنصوري المدير العام لشركة إيجل ديناميكس، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، أن إيجل ديناميكس تقدم أنظمة تدريب متقدمة تعتمد على تقنيات الواقع الافتراضي، ومدعومة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي في تنفيذ المهام وتحليل الأداء وتوفير التغذية الراجعة للمتدربين، موضحًا أن حلول الشركة تشمل تدريب الأنظمة البرية والبحرية والجوية، إضافة إلى تدريب القوات الراجلة، بما يسهم في رفع الجاهزية العملياتية.

وقال إن الشركة بدأت مسيرتها بشكل متواضع في مرحلة التأسيس، وتمكنت تدريجيًا من التوسع حتى أبرمت اليوم عقودًا في 13 دولة حول العالم.

وأضاف: نفخر بكوننا شركة إماراتية رائدة في هذا المجال، حيث تُطوَّر تقنياتها وتُدار حقوقها الفكرية وجميع أصولها داخل دولة الإمارات، ونتطلع إلى خدمة جنودنا وأبطالنا من خلال تقديم أفضل حلول وتقنيات التدريب المتقدمة.