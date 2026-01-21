"أبوظبي للغة العربية" يستعرض جهوده المعرفية في معرض القاهرة الدولي للكتاب

أبوظبي في 21 يناير/ وام / يُشارك مركز أبوظبي للغة العربية، في الدورة الـ57 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، الذي تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب، خلال الفترة من 21 يناير إلى 3 فبراير 2026، ببرنامجين ثقافي ومهني يسلطان الضوء على دوره المحوري في تعزيز اللغة العربية، وتمكينها، وجهوده الرامية إلى تطور حركة الترجمة، ودعم الصناعات الإبداعية.

ويسعى المركز من خلال هذه المشاركة للترويج لأبرز إصداراته، والتعريف بمشاريعه الثقافية الجديدة، والجوائز، والمنح، والمبادرات التي يُنظّمها على مدار العام؛ إذ خصص لجمهور الأدب والثقافة أكثر من 525 عنواناً منها 105 عناوين جديدة من إصدارات مشاريع كلمة للترجمة، وإصدارات، وسلسلة البصائر للبحوث والدراسات، تغطي مختلف مجالات المعرفة، إلى جانب إصداراته المرتبطة بجمهورية مصر العربية.

وتتضمن أجندة مشاركة المركز في الحدث الإضاءة على برامج معرض أبوظبي الدولي للكتاب، ودوره، وتنظيم لقاءات مع خبراء التكنولوجيا وتطبيقاتها الحديثة، وعقد جلسات حوارية مع مديري معارض الكتاب، ورؤساء اتحادات الناشرين، وكتّاب ومفكرين وباحثين، وممثلين عن وسائل الإعلام بهدف تبادل الأفكار، واستقطاب أبرز صناّع الكتاب للمشاركة في دورة المعرض المقبلة للعام الجاري 2026.

وأعد المركز برنامجاً ثقافياً متكاملاً بمشاركة نخبة من أعلام الثقافة الإماراتية والعربية، ويطرح من خلاله قضايا ثقافية، وأدبية، ويتناول أهم مشاريعه، وجوائزه التقديرية؛ وسيكون الجمهور على موعد مع جلسات حوارية تبحث في مضامين ثقافية أبرزها جلسة بعنوان "العمل الثقافي وبناء الدول: تجارب ومحطات"، تستضيف معالي محمد المر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، وسعادة الدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية، والدكتور أحمد مجاهد، المدير التنفيذي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، ومحمد رشاد، رئيس اتحاد الناشرين العرب، لمناقشة دور الثقافة في بناء الدول من خلال استعراض تجارب عربية ملهمة، والوقوف على محطات مؤثرة في صناعة الوعي المجتمعي.

وخصص المركز ثلاث جلسات ثقافية تستعرض أثر الجوائز التي ينظمها، بدءاً بجلسة جائزة "كنز الجيل"، التي تحمل عنوان "الفنون التشكيلية واستلهام شعر الشيخ زايد: مقاربات إبداعية".

وستعرّف جلسة جائزة "سرد الذهب"، التي تحمل عنوان "حكايات لم تَرَ النور: رحلة في القصة القصيرة غير المنشورة"، بأهمية الجائزة، ودورها المحفّز للمبدعين الروّاد، والشباب، من خلال استضافة الفائزَين بها.

وتحت عنوان "عشرون عاماً من العطاء الثقافي: الاحتفاء بجائزة الشيخ زايد للكتاب"، تستعرض الجلسة إنجازات الجائزة، التي تحتفل هذا العام بالذكرى العشرين لانطلاقتها، وتتناول أهميتها كمنصة ثقافية عالمية مرموقة تكرّم الإبداع والمبدعين، وتعكس دور دولة الإمارات الريادي في إثراء المشهد الثقافي عربياً ودولياً.

وينظم المركز ملتقى مهنياً تحت عنوان "النشر الرقمي العربي: آفاق جديدة ومستقبل واعد"؛ إذ يستعرض الحدث جهود المركز ودوره في توسيع انتشار الكتاب العربي عالمياً.