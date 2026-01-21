الجودو يفتح "باب التسجيل" لمشاركة الرجال والسيدات في "ألعاب الماسترز"

أبوظبي في 21 يناير/ وام / أعلن اتحاد الإمارات للجودو فتح باب التسجيل عبر موقعه الرسمي لمشاركة فئتي الرجال والسيدات في فعاليات ألعاب الماسترز، أبوظبي 2026، والمقررة الشهر المقبل.

وأكد الاتحاد في بيان له اليوم، تقديم كافة أشكال الدعم الفني، لنجاح فعاليات الجودو ضمن ألعاب الماسترز، بما يتماشى مع أهداف الاستضافة العالمية للحدث الدولي البارز في دولة الإمارات.

وأوضح محمد جاسم، الأمين العام، حرص الاتحاد برئاسة سعادة محمد بن ثعلوب الدرعي، على المساهمة في دعم استضافة الحدث، والتعاون مع اللجنة المنظمة العليا، لإرساء أفضل الممارسات في تنظيم فعاليات الجودو بألعاب الماسترز لفئتي الرجال والسيدات من خلال الأوزان المعتمدة من قبل الاتحاد الدولي، مع توقعات بمشاركة أكثر من 300 لاعب ولاعبة.