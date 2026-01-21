"سال" الإماراتية تستعرض حلولًا متقدمة في البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي خلال "يومكس 2026"

أبوظبي في 21 يناير/ وام / استعرضت شركة سال "Saal.ai" الإماراتية، المتخصصة في حلول الذكاء الاصطناعي، خلال مشاركتها في "يومكس 2026" منصاتها المتقدمة في مجالي البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي، مؤكدة أن هذه التقنيات تمثل الركيزة الأساسية لمستقبل عملية اتخاذ القرار.

وفي تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، قال فيكرام بودوفال الرئيس التنفيذي لشركة "Saal.ai"، إن المستقبل يرتكز على البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي، مشيرًا إلى أن هذه التقنيات تدفع المؤسسات لاستثمار بياناتها لتحقيق سرعة أعلى ودقة أكبر في اتخاذ القرار.

وأضاف أن منتجات الشركة تتوافق مع متطلبات التحول الرقمي والاعتماد على البيانات الضخمة، لافتًا إلى أن دولة الإمارات والمنطقة تشهدان تقدمًا ملموسًا في تطبيقات البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي، ما يمثل فرصة إستراتيجية لتقديم حلول الشركة المتقدمة.

وأكد أن التركيز الحالي ينصب على "الذكاء الاصطناعي السيادي" و"الذكاء الاصطناعي المستقل"، مشيرًا إلى أن منتجات الشركة تغطي كافة المراحل بدءًا من إعداد البيانات وصولًا إلى الذكاء الاصطناعي السيادي، كما تسهم في تسريع حلقة اتخاذ القرار "OODA Loop" لخدمة عملاء مثل وزارة الدفاع، لمساعدة الأفراد والمنظمات على اتخاذ قرارات سريعة وفعّالة والتفاعل بسرعة أكبر في البيئات المعقدة والمتغيرة مقارنة بالمنافسين أو التهديدات.

وأشار إلى أن من بين منتجات الشركة، تبرز منصة ISHRAF، التي تمثل نموذجًا للذكاء الاصطناعي المستقل والوكيل، حيث تقوم بتصفية البيانات واتخاذ القرارات بشكل أسرع، ما يجعلها منصة استراتيجية لتلبية احتياجات العملاء، وقد بدأت الشركة بالفعل في استقبال عدد من العملاء المهتمين بها.