كازاخستان تعود للمنافسة في تحدي الإمارات للفرق التكتيكية بـ 5 فرق

دبي في 21 يناير/ وام / تشارك جمهورية كازاخستان، التي توج فريقها "سنكار" وصيفا للنسخة السادسة من تحدي الإمارات للفرق التكتيكية "سوات 2025"، في النسخة السابعة المقرر انطلاقتها خلال الفترة من 7 إلى 11 فبراير المُقبل في المدينة التدريبية بالروية في دبي.

وأكدت كازاخستان مشاركتها في التحدي المُقبل بـ 5 فرق إحداها فريق من العنصر النسائي، مشيرة إلى جاهزية فرقها للمشاركة في التحدي.

وتمكن فريق "سنكار" من الحصول على المركز الثاني في المجموع العام بعد أن جمع 470 نقطة، خلفا لفريق الشرطة الصينية "B" الذي توج بطلا للتحدي بعد أن تصدّر المجموع العام بـ480 نقطة.

ويُعد تحدي الإمارات للفرق التكتيكية واحداً من أكبر التحديات العالمية التي تُعنى بالمنافسات الخاصة بالفرق التخصصية التكتيكية من مختلف الأجهزة والوحدات الشرطية، حيث دخل في نسخته السادسة موسوعة غينيس للأرقام القياسية، وذلك بأكبر عدد من الدول التي تشارك في بطولة خاصة للفرق التكتيكية "سوات" على مستوى العالم، بواقع 46 دولة، وهو ما يعكس النجاح اللافت الذي يحققه التحدي من حيث المشاركات.

ويسعى تحدي الإمارات للفرق التكتيكية إلى تبادل الخبرات بين الفرق المُشاركة، والتعرف على أحدث الممارسات العالمية في مجال عمل وحدات التدخل السريع، وقياس مدى الكفاءة والجاهزية في التعامل مع التحديات المُختلفة، ويتضمن 5 تحديات تحتاج من كل فريق إظهار قدراته التكتيكية والبدنية والمهارية من أجل حصد النقاط بشكل يومي، وصولاً إلى تحقيق أعلى مجموع من النقاط في المجموع العام للفوز بالتحدي، فيما يستطيع أفراد الجمهور حضور المنافسات وتشجيع الفرق.