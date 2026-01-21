28 شوطاً في تحديات الحول والزمول بمهرجان ولي عهد دبي للهجن

دبي في 21 يناير/ وام / تواصلت على ميدان المرموم لسباقات الهجن فعاليات مهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن، حيث أقيمت مساء اليوم 12 شوطاً في سن الحول والزمول لهجن أبناء القبائل، تصدرتها أشواط العمالقة الأربعة، التي شهدت حضوراً لافتاً.

وشهدت تحديات اليوم مشاركة 971 مطية تنافست على مدار 28 شوطاً بين الفترتين الصباحية والمسائية، وسط أجواء حماسية ومتابعة جماهيرية كبيرة.

وتألقت "ترسانة" بشعار ناصر عبدالله أحمد المسند، بعدما حسمت صدارة الشوط الأول للحول المحليات بتوقيت قدره 12:23:8 دقيقة.

وفاز "يوشا" لذات الشعار بالشوط الثاني للحول المهجنات بعدما حققت زمن مميز بلغ 12:22:1 دقيقة.

وفي الشوط الثالث للزمول المحليات، فاز "شاهين" لسعيد سهيل بن دليوي الكتبي محققاً توقيت بلغ 12:36:4 دقيقة.

واختتمت أشواط العمالقة بانتصار "عالي" المملوك لسيف خليفة راشد المهيري، بالشوط الرابع للزمول المهجنات، قاطعاً المسافة في 12:38:8 دقيقة.

وذهب التوقيت الافضل في الاشواط المسائية إلى "سلام" بشعار عبدالله ناصر حفيظ الحفيظ المري والتي حصدت ناموس الشوط الثاني عشر للحول المهجنات بتوقيت بلغ 12:21:1 دقائق.

وكانت أشواط الإنتاج تحديات سن الحول والزمول لهجن أبناء القبائل، قد افتتحت صباح اليوم من خلال 16 شوطاً أقيمت بميدان المرموم لمسافة 8 كيلومترات، خصصت 10 منها لهجن الإنتاج.

وحسمت "الرمق" لسيف خلفان سيف الغويص صدارة الشوط الأول المخصص للحول المحليات للإنتاج، بعد أن قطعت الرحلة في توقيت بلغ 12:22:7 دقيقة.

وفازت "تغاريد" بشعار سعيد منانه غدير اجتبي بصدارة الحول المهجنات للإنتاج في الشوط الثاني، مسجلة زمناً قدره 12:18:1 دقيقة، وهو التوقيت الأفضل في الفترة الصباحية.

وفي الشوط الثالث، حسم "النصر" ملك أحمد سالم سعيد حلوكه التحدي المخصص للزمول المحليات للإنتاج بتوقيت 12:32:7 دقيقة.

وأكمل "بو الأبيض" لحمد سلطان مرخان المنصوري قائمة الفائزين بأشواط الإنتاج، متصدراً شوط الزمول المهجنات بزمن 12:34:1 دقيقة.