رياضيون: ألعاب الماسترز "أبوظبي 2026" منصة لإلهام الأجيال

أبوظبي في 21 يناير / وام / أكد عدد من أبطال ألعاب الماسترز - أبوظبي 2026 أهمية المشاركة في الحدث العالمي الذي تستضيفه أبوظبي خلال الفترة من 6 إلى 15 فبراير المقبل، مشددين على أن الرياضة أسلوب حياة، ولا ترتبط بعمر محدد، لما تحمله هذه التظاهرة الرياضية من قيم صحية ومجتمعية، ورسائل تحفيزية تشجع مختلف فئات المجتمع على ممارسة الرياضة والمشاركة الإيجابية.

وقال السباح الإماراتي سلطان الجسمي: فخور بأن أكون أحد المشاركين والداعمين لهذا الحدث العالمي الذي تستضيفه العاصمة أبوظبي الشهر المقبل، رسالتنا التأكيد على أن الرياضة لا ترتبط أبدا بالعمر، بل تنبع من أهميتها أن تكون أسلوب حياة وتعززها.

وأضاف: من أبرز ما تتميز به ألعاب الماسترز هي اتاحة الفرصة لأي رياضي أن يشارك في 3 رياضات مختلفة، وهي فرصة لاكتشاف وتنمية الطاقات ودرسا للأجيال الجديدة من اجل ممارسة الرياضة، والتأكيد على انها ليست للصغار في العمر بل للجميع.

ودعا الجسمي جميع أفراد المجتمع للتسجيل والمشاركة في هذا الحدث العالمي، الذي يحمل الكثير من القيم والمعاني السامية على المستوي الرياضي والمجتمعي.

من جانبها أكدت العداءة الإماراتية عبير الخاجة أن المشاركة في ألعاب الماسترز فرصة كبيرة لمختلف الرياضيين سواء من الإمارات أو خارجها لتوجيه رسالة عن أهمية الرياضة حتى مع تقدم العمر، لأنها أساس الصحة والتمتع باللياقة البدنية الجيدة.

وأضافت: "للأسف لن أتمكن من المشاركة الفعلية في المنافسات لظروف صحية، ولكن سأتواجد بالقرب من جميع زملائي في مختلف الرياضات سواء الجري، أو الدراجات، والسباحة والترايثلون، رسالتي الآن تشجيع الجميع على المشاركة ودعم هذا الحدث العالمي الذي يقام في الشرق الأوسط للمرة الأولى".

وقال العداء الإماراتي سالم الهاشمي: مستعد لألعاب الماسترز في أبوظبي، الكل جاهز من أجل هذا الحدث الاستثنائي الذي تستضيفه العاصمة، أدعو الجميع للتسجيل والمشاركة.

وأضاف: علينا أن نكون على قدر التحدي بالمشاركة مع نخبة اللاعبين من جميع انحاء العالم، النجاح يكتب لعاصمتنا الحبيبة ولنا جميعا.

وقال الرياضي الفلبيني الشهير جاسون كاستيلو: أدعو الجميع للمشاركة معي في ألعاب الماسترز. هذا الحدث الاستثنائي الذي تستضيفه أبوظبي، الجميع هنا يمارس الرياضة من أجل الطاقة والصحة والحياة. نتطلع دائما للأفضل في أبوظبي.

وأضاف: المشاركة في ألعاب الماسترز لن تكون من أجل تكون للتواجد فقط، بل من أجل الحفاظ على صحتنا ولياقتنا والتأكيد على أهمية الرياضة للأجيال القادمة.. ننتظر الجميع في أبوظبي.