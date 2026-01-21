"هيرو دبي ديزرت كلاسيك" تنطلق غدا بمشاركة نخبة نجوم الجولف العالمي

دبي في 21 يناير / وام / تنطلق غدا منافسات النسخة السابعة والثلاثين من بطولة "هيرو دبي ديزرت كلاسيك" للجولف، أعرق بطولات الجولف في المنطقة منذ انطلاقها عام 1989، وإحدى بطولات النخبة ضمن سلسلة رولكس في "السباق إلى دبي" على جولة دي بي ورلد، بجوائز مالية تبلغ 9 ملايين دولار أمريكي.

وتتواصل منافسات البطولة حتى يوم الأحد المقبل، بمشاركة نخبة من أبرز نجوم الجولف العالمي في الوقت الحالي، يتقدمهم الإيرلندي الشمالي روري ماكلروي، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة برصيد أربعة ألقاب، والذي يسعى إلى تعزيز إنجازه التاريخي برفع كأس "الدلة" للمرة الخامسة.

كما يشارك الإنجليزي تيريل هاتون، حامل لقب النسخة الماضية، في محاولة للاحتفاظ باللقب للعام الثاني على التوالي، إلى جانب كوكبة من الأسماء البارزة، من بينهم داستن جونسون المصنف الأول عالمياً سابقاً، وتومي فليتوود بطل كأس فيديكس، وعدد من نجوم الجولف العالمي.

وأكد ماكلروي، خلال المؤتمر الصحفي الذي سبق انطلاق البطولة، تطلعه لتحقيق إنجاز جديد، فيما عبّر تيريل هاتون عن سعادته بالمشاركة مجددا في البطولة.

وعلى صعيد المشاركة الوطنية، أسفرت قرعة الجولة الأولى عن وجود أحمد سكيك، قائد منتخبنا الوطني، الذي يسجل مشاركته الأولى كلاعب محترف في هذه البطولة العالمية، ضمن المجموعة الثانية والعشرين، إلى جانب الأسكتلندي دافيد لو، والهندي يوفراج ساندو.