مهرجان الشرقية من كلباء البحري ينطلق في 29 يناير

الشارقة في 22 يناير/ وام / برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة تنظم قناة الشرقية من كلباء وقناة الشارقة الرياضية التابعتان لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون خلال الفترة من 29 يناير الحالي حتى 1 فبراير المقبل وبالتعاون مع نادي الشارقة للرياضات البحرية النسخة الثانية من مهرجان الشرقية من كلباء البحري 2026 بجوائز مالية تصل إلى مليون درهم.

جاء الإعلان عن المهرجان خلال مؤتمر صحفي عُقد اليوم بواجهة كلباء المائية بحضور سعادة سالم علي الغيثي مدير هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون وإسماعيل عيسى الحوسني مدير قناة الشرقية من كلباء وعبدالرحيم الحمادي مدير البرامج بقناة الشارقة الرياضية ومحمد إبراهيم الحمادي مدير قسم الموارد البشرية بنادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية إلى جانب ممثلي الشركات الراعية وعدد من ممثلي وسائل الإعلام.

وقال سعادة سالم علي الغيثي: يعزز تنظيم مهرجان الشرقية من كلباء البحري التراث البحري الإماراتي ويسهم في إبراز الوجه الحضاري لمدن المنطقة الشرقية، مموضحا أن هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون وبتنظيمها العديد من التظاهرات الرياضية والثقافية المرتبطة بتراثنا الأصيل تؤكد التزامها بدورها الحيوي في دعم الأنشطة الاجتماعية على مستوى الإمارة.

ويشهد المهرجان الذي يقام على شارع كورنيش كلباء باقة متنوعة من السباقات البحرية التي تستقطب مشاركين من المواطنين ودول مجلس التعاون الخليجي تشمل بطولة الشرقية من كلباء للتجديف التراثي 30 قدماً وبطولة الشرقية من كلباء لصيد سمك الكنعد واليودر "سمكة التونة".

كما يتضمن قرية تراثية يجد فيها الزوار مسابقات شعبية وورشًا تفاعلية وعروضًا للفنون التراثية الأصيلة تأخذهم في رحلة جميلة إلى عمق الموروث البحري وتمنح العائلات تجربة احتفالية متكاملة تجمع بين المتعة والمعرفة.