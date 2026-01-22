عبدالعزيز بن حميد يشهد ندوة تعريفية بـ"ألعاب الماسترز – أبوظبي 2026"

عجمان في 22 يناير/ وام / شهد الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة السياحة والثقافة والإعلام في عجمان، اليوم، ندوة تعريفية بـ"ألعاب الماسترز – أبوظبي 2026"، التي تقام خلال الفترة من 6 إلى 15 فبراير 2026.

وقال الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي إن "ألعاب الماسترز – أبوظبي 2026"، تمثل نموذجاً متقدماً للأحداث الرياضية العالمية التي تعزز مفهوم الرياضة كأسلوب حياة، وتسهم في ترسيخ القيم الإيجابية للصحة والنشاط والتواصل المجتمعي بين مختلف الثقافات والفئات.

وأضاف أن استضافة دولة الإمارات مثل هذه الفعاليات الكبرى تؤكد مكانتها مركزاً عالمياً للرياضة والفعاليات النوعية، وتجسد رؤيتها في دعم الرياضة المجتمعية والاستثمار في الإنسان، بما ينعكس إيجاباً على جودة الحياة، ويعزز حضور الدولة على خريطة الأحداث الرياضية الدولية.

وأكد الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي دعم إمارة عجمان لـ"ألعاب الماسترز – أبوظبي 2026"، انطلاقاً من إيمانها بأهمية المبادرات الرياضية، وضمن حرصها على الإسهام في إنجاح الفعاليات الرياضية الكبرى التي تستضيفها الدولة، بما يرسخ مكانة الإمارات وجهة عالمية للأحداث الرياضية النوعية.

وتأتي الندوة، التي أقيمت في نادي الشرطة للرياضة والرماية بعجمان، ضمن سلسلة ندوات يتم تنظيمها للتعريف بـ"ألعاب الماسترز – أبوظبي 2026" بوصفها حدثا وطنيا رياضيا بارزا، من حيث أهدافها ورؤيتها ومحاورها الرئيسية، وتعد أحد أكبر الأحداث الرياضية متعددة الألعاب عالمياً.

وقال اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي قائد عام شرطة عجمان إن استضافة دولة الإمارات فعالية رياضية عالمية بحجم "ألعاب الماسترز – أبوظبي 2026" تعكس الرؤية الوطنية في ترسيخ مفهوم الرياضة كركيزة أساسية للصحة المجتمعية وجودة الحياة، مؤكداً أن مثل هذه الفعاليات تسهم في تعزيز التواصل المجتمعي ونشر ثقافة النشاط البدني بين مختلف فئات المجتمع.

وأضاف أن الدولة تملك سجلا كبيرا في تنظيم البطولات والفعاليات الرياضية الكبرى، وتوفر لها بيئة آمنة ومحفزة تمكن المشاركين والجماهير من الاستمتاع بتجربة رياضية متكاملة وفق أعلى المعايير العالمية.

من جانبه أكد سعادة أحمد الرئيسي مدير مكتب سمو رئيس المجلس التنفيذي أن "ألعاب الماسترز – أبوظبي 2026" تمثل نموذجاً رائداً للتكامل بين الرياضة والتنمية المجتمعية، وتنسجم مع توجهات القيادة الرشيدة في الاستثمار بالإنسان وتعزيز أنماط الحياة الصحية والمستدامة.

وأشار إلى أن هذا الحدث الرياضي الكبير، يسهم في دعم الدور المحوري للرياضة ضمن الأجندة التنموية للدولة، وتعزيز حضور الإمارات على الساحة الرياضية الدولية.

بدوره، قال سعادة محمد الكعبي المدير التنفيذي للمكتب الإعلامي لحكومة عجمان إن تنظيم الندوات التعريفية بـ"ألعاب الماسترز – أبوظبي 2026" يسهم في رفع مستوى الوعي المجتمعي بأهمية الحدث وأبعاده الرياضية والإنسانية، ويعزز التفاعل الإيجابي مع منافساته.

وأضاف أن المكتب الإعلامي لحكومة عجمان حريص على إبراز الرسائل الإيجابية التي تحملها الندوة التعريفية، وتسليط الضوء على فعاليات ومنافسات الحدث، والتأكيد على دور الرياضة في بناء مجتمع أكثر صحة وحيوية، مشيرا إلى أن تنظيم هذا الحدث الكبير بأبوظبي، يعكس قدرة الدولة على تنظيم واستضافة البطولات الرياضية العالمية وفق أفضل الممارسات.

وتحدث في الندوة عبدالله يوسف البلوشي مدير البرامج المجتمعية - مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة، وغالية آل علي مدير إدارة التفاعل المجتمعي - ألعاب الماسترز _ أبوظبي 2026، بحضور حمد المهيري المدير المساعد للتخطيط والتكامل - ألعاب الماسترز أبوظبي 2026.

وقدم المتحدثان شرحا حول آليات المشاركة والتسجيل بالحدث، ودوره في تعزيز الرياضة كنمط حياة مستدام يدعم الصحة وجودة الحياة، بما ينسجم مع توجهات الدولة نحو بناء مجتمع أكثر صحة وحيوية.

وتقام "ألعاب الماسترز – أبوظبي 2026" في أكثر من 20 منشأة رياضية، وتشمل 38 رياضة مختلفة، بمشاركة دولية واسعة، بما يضمن تقديم تجربة متكاملة للرياضيين والجماهير.

ويستقبل الحدث الرياضيين من عمر 30 عاماً فما فوق من مختلف دول العالم، للتنافس في الألعاب الحديثة والرياضات التقليدية المستمدة من التراث الإماراتي، تحت شعار "نتحد بالرياضة، نحيا بالنشاط".

ويهدف البرنامج المتكامل للألعاب إلى ترسيخ مفهوم الرياضة مدى الحياة، وتعزيز المشاركة المجتمعية، وإتاحة الفرصة للأفراد ليكونوا جزءاً من تجربة رياضية وإنسانية شاملة تترك أثراً إيجابياً ومستداماً في المجتمع.