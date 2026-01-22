حمدان بن زايد يوجّه بتخصيص مليون درهم لشراء كتب من مهرجان الظفرة للكتاب 2026

الظفرة في 22 يناير/ وام / وجه سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، بتقديم منحة مالية بقيمة مليون درهم لشراء كتب ومصادر معرفة متنوعة بشكل مباشر من دور النشر المشاركة في الدورة السادسة لمهرجان الظفرة للكتاب، الذي ينظمه مركز أبوظبي للغة العربية التابع لدائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، وذلك دعماً للحراك الثقافي وقطاع النشر، وبما يسهم في ترسيخ القراءة بوصفها ممارسة مجتمعية مستدامة، وتعزيز دور المكتبات والمؤسسات التعليمية والمعرفية في منطقة الظفرة.

وينسجم هذا التوجه مع مضامين "عام الأسرة"، من خلال دعم المبادرات التي تعزز حضور المعرفة في حياة الأسرة، وتوسيع دائرة الوصول إلى الكتاب بوصفه ركيزة للتنشئة الثقافية وبناء الوعي، بما يعزز المكانة الثقافية للمهرجان باعتباره جسراً يربط الكتاب بالمجتمع، ويدعم الناشرين، ويعمّق أثر المحتوى المعرفي المتنوع، ويواكب توجهات إمارة أبوظبي في بناء مجتمع قارئ واقتصاد معرفي متطور.

وقال سعادة الدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية: نثمّن عالياً الرعاية الكريمة لسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وحرصه المستمر على دعم مسيرة مهرجان الظفرة للكتاب، الذي شكّل ولا يزال رافعة أساسية لما يشهده المهرجان من نمو نوعي وتطور متواصل، عبر تسخير الإمكانات والاستجابة للاحتياجات الثقافية والمعرفية للمجتمع.

وأضاف : نعتز بهذه المنحة التي ستلعب دوراً فاعلاً في تعزيز المسيرة الثقافية والمعرفية في دولة الإمارات، وستُعزّز القراءة في منطقة الظفرة، وتوسّع نطاق التعريف بما تملكه من تاريخ عريق وتراث أصيل، كما تسهم في إبقاء الكتاب في مكانته الأصيلة باعتباره حجر الأساس في رفعة المجتمعات ونهضتها، وتعكس حرص قيادة الدولة على دعم القراءة وقطاع الصناعات الإبداعية وحراك النشر، امتداداً لنهج دولة الإمارات في ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً لصناعة النشر، وتعزيز حضور اللغة العربية في الفضاء المعرفي.

وكان مركز أبوظبي للغة العربية اعتمد في تنفيذ هذه المنحة آلية تقوم على الشراء المباشر من مهرجان الظفرة للكتاب، الذي ينظمه خلال الفترة من 19 إلى 25 يناير الحالي، بما يضمن توجيه الدعم نحو تلبية الاحتياجات الفعلية للجهات المستفيدة في منطقة الظفرة، ويعزز في الوقت ذاته حركة النشر ودعم الناشرين المشاركين.

ويشهد مهرجان الظفرة للكتاب في دورته السادسة مشاركة أكثر من 110 ناشرين يقدمون أكثر من 30 ألف عنوان في مختلف مجالات المعرفة، إلى جانب برنامج ثقافي وتفاعلي متكامل يضم 375 فعالية تستهدف مختلف فئات المجتمع، مع تركيز خاص على الأسرة، تماشياً مع "عام الأسرة".

وتجسّد هذه المبادرة، بما تحمله من أبعاد ثقافية وتنموية، التزام قيادة دولة الإمارات بتعزيز الحراك الثقافي وتوسيع الأثر المستدام للفعاليات الثقافية في مختلف المناطق، بما يسهم في ترسيخ مكانة مهرجان الظفرة للكتاب منصة استراتيجية لدعم المعرفة والإبداع، وتعزيز حضور منطقة الظفرة في المشهد الثقافي الوطني، ضمن رؤية متكاملة لبناء مجتمع معرفي متمسك بلغته وهويته، وقادر على مواصلة مسيرة التنمية الثقافية المستدامة في دولة الإمارات.