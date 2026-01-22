نتائج مميزة لفرسان الإمارات في "دولية الشراع" لقفز الحواجز

أبوظبي في 22 يناير/ وام / أحرز فرسان الإمارات نتائج مميزة في ثانية منافسات البطولة الدولية "فئة النجمتين"، ضمن بطولة الشراع الدولية لقفز الحواجز بنسختها التاسعة، وجاءت المنافسة بمواصفات المرحلتين، بحواجز الـ130 سم، ضمن "الجولة الفضية"، وتصدرها في المرحلة الثانية الفارس سالم أحمد السويدي مع الفرس "آني اس أوف ذا لولاند" مسجلاً 26.80 ثانية.

وفاز الفارس السوري أسامة الزبيبي مع الفرس "فيرست كوين" بجائزة منافسة "الجولة الذهبية" من فئة النجمتين، بمواصفات المرحلتين، بحواجز ارتفاعها 140 سم، محققا 26.80 ثانية، ونجح فرسان الإمارات بحصد المركزين الثاني والثالث، عبر الفارس عبد الله حمد الكربي، مع الجواد "ان ان كونتر أتاك ام كيو"، بزمن قدره 27.19 ثانية، والفارس محمد غانم الهاجري مع الفرس "ليليلونكا اس تي دبليو"، مسجلا 27.65 ثانية.

وانتزع الفارس عبد الله حمد الكربي، جائزة المركز الأول في أولى المنافسات الدولية لفئة الشباب عمر 25 عاما فما دون، من أصل 3 منافسات تشهدها بطولة الشراع، وجاءت بمواصفات المرحلتين الخاصة، بحواجز ارتفاعها 135 سم، برعاية أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، وتنافس فيها 31 فارساً وفارسة من 13 دولة.

وحقق الكربي الزمن الأفضل في المرحلة الثانية مع الفرس "جورجينا زد" وبلغ41.21 ثانية، وجاءت ثانية الفارسة الإماراتية إيمان الصفّار، مع الفرس "جاد اتش بي إي"، مسجلة 41.49 ثانية.

وشهدت منافسة الجولة الفضية فئة النجمتين، بمواصفات الجولة الواحدة، بحواجز الـ130 سم، فوز الفارس محمد حمد الكربي، مع الجواد "ماتشو بي اتش"، بالصدارة مسجلا 53.15 ثانية، وجاء ثانيا الفارس سالم أحمد السويدي مع الفرس "آني اس أوف ذا لولاندس زد"، بزمن منافس بلغ53.91 ثانية.

واستضاف الميدان الرئيسي ثانية منافسات البطولة الدولية لخيول القفز الصغيرة، بمشاركة 14 خيلاً في عمر 6 سنوات (كلاسيك)، بمواصفات الجولة الواحدة على حواجز الـ130 سم، وتصدرتها الفرس "بريستيج" بقيادة الفارس أرحمه سيف العواني، بزمن قدره 61.67 ثانية، وذهب المركز الثاني ايضاً لخيول الإمارات، وأحرزته الفرس "اس اس بينا كولادا" بقيادة الفارس مبخوت عويضة الكربي مسجلاً 62.71 ثانية.

وأقيمت المنافسة الثانية للخيول الصغيرة عمر 7 سنوات (كلاسيك)، بمواصفات الجولة الواحدة، على حواجز الـ135 سم، وتنافس فيها 28 خيلاً، وجاء الفوز فيها من نصيب الفرس "سيلينا 235" من نادي الشارقة للفروسية، بقيادة الفارس سالم أحمد السويدي، مسجلا 58.89 ثانية.

وحقق الفارس السوري أسامة الزبيبي "ثنائية"، على صهوة الفرس "فيرست كوين"، بتصدر منافسة الجولة الذهبية فئة النجمتين، بمواصفات الجولة الواحدة، بحواجز ارتفاعها 140 سم، مسجلا 57.39 ثانية.