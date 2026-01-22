موليناري يتصدر الجولة الأولى من "هيرو دبي ديزرت كلاسيك"

دبي في 22 يناير /وام/ تصدر الإيطالي فرانشيسكو موليناري، ترتيب الجولة الأولى من بطولة «هيرو دبي ديزرت كلاسيك» في نسختها الـ37، التي انطلقت منافساتها، اليوم، وتعد أعرق بطولات الجولف في المنطقة، وإحدى بطولات النخبة ضمن سلسلة رولكس في «السباق إلى دبي» لجولة دي بي ورلد، بمشاركة نخبة نجوم اللعبة، وبجوائز مالية تبلغ 9 ملايين دولار أميركي.

وسجل موليناري (43 عاماً) 7 ضربات تحت المعدل بإجمالي 65 ضربة، معززاً آماله في التتويج بأول ألقابه في الجولة منذ فوزه ببطولة بريطانيا المفتوحة عام 2018، علماً بأنه يمتلك في رصيده 6 ألقاب، بدأها قبل نحو عشرين عاماً بتتويجه ببطولة إيطاليا عام 2006.

وقال موليناري إن البداية كانت «جيدة»، مؤكداً أنه لم يكن يتوقع هذه النتيجة رغم شعوره بعدم الجاهزية الكاملة في الأسبوع الماضي.

وجاءت بداية الإنجليزي تيريل هاتون، حامل اللقب، متوسطة بتسجيله ضربتين تحت المعدل بإجمالي 70 ضربة، لتبقى حظوظه قائمة في المنافسة، فيما اكتفى الإيرلندي روري ماكلروي، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بالبطولة بأربع مرات، بتسجيل ضربة واحدة فوق المعدل بمجموع 73 ضربة، وهي النتيجة ذاتها التي حققها الإنجليزي تومي فليتوود، أحد أبرز المرشحين للقب.

وواصل الإسباني مانويل إلفيرا نتائجه الإيجابية بعد تتويجه الأسبوع الماضي ببطولة «دبي إنفيتينشال»، مسجلاً ثلاث ضربات تحت المعدل بإجمالي 69 ضربة في الجولة الأولى.

وسجل أدريان أوتايجوي 72 ضربة بمعدل متساوٍ، ليحافظ على حظوظه في بلوغ الجولات الحاسمة، بينما أنهى أحمد سكيك، قائد منتخب الإمارات، مشاركته الأولى كلاعب محترف في البطولة بتسجيل ست ضربات فوق المعدل بمجموع 78 ضربة.