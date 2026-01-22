"الفارس إبراهيم علي" بطلا لسباق سلطان بن زايد للقدرة

أبوظبي في 22 يناير/وام/ أحرز الفارس إبراهيم علي سبيل على صهوة "فاريزبوس كيبرات"، لإسطبلات "ماب"، لقب سباق الإسطبلات الخاصة للقدرة، لمسافة 100 كلم.

وأقيم السباق، اليوم، في قرية بوذيب العالمية للقدرة بالختم في أبوظبي، ضمن افتتاح فعاليات مهرجان الشيخ سلطان بن زايد الدولي للقدرة، والمقام حتى الاثنين المقبل.

وشهدت المنافسات مشاركة 170 فارساً وفارسة، ونظمه اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، وسجل البطل 3:42:52 ساعة، بمعدل سرعة بلغ 26.92 كلم/ساعة، وجاءت ثانية الفارسة زبيدة علي، مع "أمارا تي اي" لإسطبلات الرمك، بزمن قدره 3:51:04 ساعة، وثالثا الفارس راشد المهيري علي صهوة "تورك كيه" لإسطبلات زعبيل مسجلاً 3:51:34 ساعة.

وتوج الفائزين أحمد السويدي المدير التنفيذي لاتحاد الفروسية، وعبد الله النقبي مدير إدارة الخدمات المساندة بالاتحاد، ومحمد حاتم الجنيبي مدير الفعاليات بقرية بوذيب العالمية للقدرة، وسلطان الحوسني رئيس قسم التسويق بالاتحاد.

وتتواصل غدا منافسات المهرجان بإقامة سباق السيدات لمسافة 100 كلم، بمشاركة نخبة من فارسات الإمارات إلى جانب فارسات يمثلن مختلف الإسطبلات والأندية بالدولة.

وينطلق السباق على 4 مراحل، وتبلغ مسافة الأولى 30 كلم، تليها الثانية لمسافة مماثلة، ثم الثالثة لمسافة 20 كلم، والرابعة لمسافة 20 كلم أيضا، وأكملت قرية بوذيب عمليات الفحص البيطري وأوزان المشاركات، وفق اللوائح المعتمدة.