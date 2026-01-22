ختام منافسات النسخة التاسعة من مهرجان ولي عهد دبي للهجن

دبي في 22 يناير/وام/بحضور الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة نادي دبي لسباقات الهجن، أسدل الستار على منافسات النسخة التاسعة من مهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن، حيث شهد ميدان المرموم إقامة الأشواط الستة الختامية لسن الحول والزمول لهجن أبناء القبائل.

وأحرزت "زاخر" المملوكة لعبدالعزيز موسى عبدالعزيز الموسى، وبقيادة المضمر مبارك بن أحمد بن مطر بن ماجد الخيلي، سيف سمو ولي عهد دبي للحول المفتوح، الرمز الأهم والأغلى في المهرجان، بعد أن قدمت أداءً قوياً استحقت من خلاله التتويج بالسيف والجائزة المالية البالغة 3 ملايين درهم، مسجلةً توقيتاً قدره 12:09:0 دقيقة.

وشهدت التحديات الختامية إقامة 6 رموز كبرى تنافست عليها شعارات أبناء القبائل، حيث افتُتحت المنافسات بتتويج "مخوف" لمالكه حمد سالم عنوده العامري بـبندقية الزمول للإنتاج وجائزتها 1.5 مليون درهم، بعد أداء مميز بزمن 12:15:5 دقيقة.

وفي الشوط الثاني، حققت "سلطانه" لسالم سعيد منانه الكتبي أفضل توقيت في الأمسية بلغ 12:05:1 دقيقة، لتنال سيف ولي عهد دبي للحول للإنتاج وجائزته المالية 2 مليون درهم.

وحسم "دسمان" لعلي راشد حمد غدير الكتبي شداد الزمول المحليات، قاطعاً المسافة في 12:13:6 دقيقة ليحصل على الرمز وجائزته البالغة 1.5 مليون درهم.

وفي الشوط الرابع، حققت "قرطبة" بشعار حمد راشد حمد غدير الكتبي، الفوز بـخنجر الحول المحليات بعد رحلة أنهتها في 12:09:8 دقيقة، لتظفر بالجائزة المالية وقدرها 2 مليون درهم.

وأكمل "فرامان" لنفس المالك الثلاثية الذهبية لشعار مرغم بفوزه في الشوط الخامس المخصص لبندقية الزمول المفتوح، مسجلاً 12:18:2 دقيقة، لينال الرمز وجائزته 2 مليون درهم.

وفي ختام الاشواط، قام الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، بحضور علي سعيد بن سرود، المدير التنفيذي لنادي دبي لسباقات الهجن، وعبدالله أحمد فرج، مدير إدارة الإعلام والتسويق والفعاليات وعلاقات الشركاء، بتتويج الفائزين بالرموز الستة.

وأكد علي سعيد بن سرود، المدير التنفيذي لنادي دبي لسباقات الهجن، أن مهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن في نسخته التاسعة جسّد رؤية سموه في جعل رياضة الهجن نموذجاً عالمياً في التنظيم، وميدان المرموم قبلةً للسباقات الخليجية والعربية، سواء من حيث حجم المشاركة الذي تجاوز آلاف المطايا من داخل الدولة وخارجها، أو من حيث قوة المنافسات التي شهدتها رموز المهرجان، خصوصاً مع عودة رموز هجن أصحاب السمو الشيوخ، التي أضافت بُعداً تاريخياً ومكانة خاصة للمهرجان.

وأشار إلى أن النجاح التنظيمي والفني الذي تحقق هذا العام يعكس الجهود الكبيرة التي يبذلها نادي دبي لسباقات الهجن وكوادره المختلفة، مؤكداً أن النادي سيواصل العمل على تطوير منظومة السباقات والفعاليات المصاحبة بما يعزز مكانة المرموم كمنصة عالمية لسباقات الهجن، توازي ريادة دبي في مختلف المجالات.