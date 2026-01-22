"كالدس" تختتم مشاركتها في "يومكس وسيمتكس 2026"

أبوظبي في 22 يناير / وام/ اختتمت مجموعة كالدس القابضة مشاركتها في فعاليات النسخة السابعة من معرضي "يومكس وسيمتكس 2026" .

وشهدت منصة الشركة ضمن الجناح الوطني لدولة الإمارات زيارات رفيعة المستوى من قبل كبار المسؤولين والقادة العسكريين وصناع القرار ورؤساء وأعضاء الوفود المشاركة الذين أشادوا بما كشفت عنه كالدس للمرة الأولى من مجموعة من أحدث منتجاتها الدفاعية المُطورة والمُصنعة محلياً، ما يؤكد جدارة وتميز المنتج الدفاعي الوطني القائم على الابتكار والدقة ودمج أفضل التقنيات المتقدمة في ضوء النهج الذي رسمته القيادة الرشيدة من أجل تعزيز ودعم منظومة الصناعات الدفاعية الوطنية وتوسعها إقليمياً ودولياً.

وشملت المنتجات المسيرات ذات الإقلاع والهبوط العمودي لمهام الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع والمهام اللوجستية عبر دعم النقل الجوي غير المأهول، بالإضافة إلى الآلية البرية غير المأهولة "كوبرا" المصممة خصيصاً لتوفير مرونة استثنائية في الحركة وقدرة عالية على التعامل ضد الأهداف الجوية والبرية والتصدي لها كونها مزودة بصواريخ دفاع جوي وصواريخ مضادة للدروع ومنظومة رادار ومنظومة بصرية لاكتشاف الأهداف ورصدها وتمييزها وتتبعها والتعامل معها مع إمكانية استخدامها في مختلف المهام العملياتية واللوجستية. هذا بجانب "سبايدر نيت "، التي تُزود بها الآليات لحمايتها ضد تهديدات الطائرات المسيرة ولا سيما الانتحارية منها، والغواصة متعددة المهام تحت الماء بقطر 21 بوصة المُصممة خصيصاً للمهام طويلة المدى، والعمليات في المياه العميقة، وجمع البيانات عالية الدقة. وبفضل قدرتها على العمل في أعماق تتجاوز 400 متر، ومدى تشغيلي يصل إلى 1200 كيلومتر، فإنها تمثل حلاً مستداماً وموثوقاً للمهام المعقدة. وهي تستخدم لمهام الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع والأبحاث البحرية والرصد البيئي وفحص خطوط انابيب البترول وغيرها من المهام.

وعرضت المجموعة أيضاً عدداً من منتجاتها الدفاعية الرائدة ومن بينها طائرة بي-100 الحديثة، ومنظومة الدفاع الجوي المتكامل "الدرع" المضادة للطائرات المسيّرة والمركبة القتالية متعددة المهام "MCAV" المزودة بنظام "سبايدر نيت" علاوة على أحدث ما توصلت إليه من حلول مصممة لتلبية متطلبات المهام الحديثة، مع التركيز على تكامل المنصات ورفع الجاهزية الميدانية وإبراز قدراتها في مجالات التطوير الهندسي والتكامل والتصنيع وفق معايير تشغيلية متقدمة، بما يعزز كفاءة الاستجابة وسرعة اتخاذ القرار في بيئات تشغيلية متغيرة.

وأبرمت كالدس القابضة خلال الحدث العالمي اتفاقيات شراكة ومذكرات تفاهم مع شركاء دوليين وجهات مستخدمة لاستكشاف فرص التعاون يأتي على رأسها اتفاقية الشراكة والتعاون المشترك بين المجموعة وشركة حميم للتكنولوجيا المتخصصة في تطوير التقنيات المتقدمة، وشركة أيرجيليتي الأمريكية المتخصصة في تطوير الطائرات المسيّرة للشحن الجوي، لتطوير وإنتاج طائرات الراصد والطارش غير المأهولة (المسيرات) ذات الإقلاع والهبوط العمودي لمهام الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع والمهام اللوجستية عبر دعم النقل الجوي غير المأهول، بما يوفر قدرة موثوقة على إمداد ونقل الحمولات وتعزيز استمرارية العمليات ورفع كفاءة الدعم الميداني، وذلك داخل مصانع كالدس في أبوظبي. يُضاف إلى ذلك مذكرة تفاهم مع شركة جنرال أتوميكس لأنظمة الطيران، الشركة العالمية المتخصصة في أنظمة الطائرات غير المأهولة، للتعاون في الإنتاج المشترك لطائرة "أم كيو-9بي" المسيرة وطائرة القتال التعاوني "غامبيت" في دولة الإمارات، وأنظمة القيادة والسيطرة وإدارة المعارك، علاوة على مذكرة تفاهم مع شركة LPP Holding التشيكية المتخصصة في تصنيع الأنظمة غير المأهولة، لوضع إطار شامل للتعاون الاستراتيجي في مجال الأنظمة الجوية غير المأهولة يفضي بدوره إلى إنشاء مركز إقليمي لمنظومات LPP Holding غير المأهولة ذاتية التشغيل، بما يسهم في توسيع وتعزيز قدرات الإنتاج وقنوات التوزيع للأنظمة التي تطوّرها الشركة التشيكية.

وقال الدكتور خليفة مراد البلوشي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة كالدس القابضة في تصريحات له إن مشاركة كالدس في المعرضين محطة مهمة عكست التقدم الذي تشهده الصناعات الدفاعية الوطنية، وأكدت قدرة المجموعة على توظيف الاستثمار المحلي، والابتكار التقني، والتكامل الصناعي لتقديم حلول متقدمة تُصمم وتُنتج داخل دولة الإمارات، مشيراً إلى أن ما تقدمه المجموعة اليوم لا يقتصر على عرض منصات متطورة، بل يعكس قدراتها على قيادة دفة التحول في قطاع الدفاع وتحويل الرؤية الوطنية إلى واقع صناعي متقدم.

ووصف المعرضين بأنهما منصة وطنية متميزة عرضت من خلالها مجموعة كالدس قدراتها وطموحاتها الصناعية وأسهمت في توسيع آفاق التعاون مع نظيراتها حول العالم، ما يدعم القدرات التصديرية الوطنية وتبادل الخبرات والاستعانة بكل ما جديد من تقنيات متطورة.

وأكد أن منتجات كالدس التي تضاهي مثيلاتها عالمياً لاقت إقبالاً كبيراً من قبل الشركاء والعملاء نظراً لموثوقيتها التشغيلية ودقتها وتلبيتها لمتطلبات مختلف مسارح العمليات والبيئات العسكرية، مشيداً بالمكانة التي يحتلها المعرضان على الصعيدين الإقليمي والدولي وترسيخهما عبر دوراتهما المتعاقبة مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً لصناعات الدفاع والطيران المتقدم بما يسهم في دعم مسيرة التنمية والازدهار التي تشهدها الدولة في ظل توجيهات قيادتها الرشيدة.