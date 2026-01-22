أسعار الذهب تعاود الارتفاع بعد تراجع مؤقت لجني الأرباح

عواصم في 22 يناير/ وام / عاودت أسعار الذهب ارتفاعها بعد انخفاضه واحدا بالمئة تقريبا في وقت سابق اليوم إثر ضغوط على المعدن النفيس لجني الأرباح .

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 4874.94 دولار للأوقية (‌الأونصة) بحلول الساعة 1632 بتوقيت جرينتش . وبلغ المعدن النفيس

ذروة جديدة أمس الأربعاء عند 4887.82 دولار. وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم فبراير 0.8 بالمئة إلى 4877.20 دولار للأوقية. ونزل مؤشر الدولار 0.4 بالمئة ‍مقابل عملات أخرى، ‍مما جعل الذهب أكثر جاذبية للمشترين الأجانب. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 2.2 بالمئة إلى 95.26 دولار للأوقية بعد بلوغها ذروة قياسية عند 95.‌87 دولار يوم الثلاثاء.وقفز البلاتين في المعاملات الفورية 2.8 بالمئة إلى 2551 دولارا للأوقية بعد أن سجل أعلى مستوى على ⁠الإطلاق عند 2558.20 دولار في وقت سابق من ⁠الجلسة، وارتفع البلاديوم ثلاثة بالمئة إلى 1882 دولارا.