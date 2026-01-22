مهرجان الظفرة يكرم شركاء نجاح محطته الختامية

الظفرة في 22 يناير / وام / كرم معالي فارس خلف المزروعي، رئيس هيئة أبوظبي للتراث، اليوم، شركاء نجاح المحطة الختامية لمهرجان الظفرة في دورته الـ19، من الجهات الحكومية والخاصة الراعية والداعمة، تقديراً لإسهامهم في إنجاح فعاليات المهرجان التي أُقيمت في مدينة زايد بمنطقة الظفرة، بتنظيم من هيئة أبوظبي للتراث.

وحضر التكريم ممثلو الجهات الحكومية والخاصة الراعية والداعمة، وفي مقدمتها ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، ودائرة البلديات والنقل – بلدية منطقة الظفرة، وشرطة أبوظبي، ومجموعة تدوير، وشركة طاقة للتوزيع، وشبكة أبوظبي للإعلام، واتحاد سباقات الهجن، ونادي أبوظبي للصقارين، ومجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، ومستشفيات الظفرة، والهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، وشركة الظاهرة الزراعية.

وقدمت عدد من الجهات المشاركة برامج تفاعلية استهدفت الزوار من المواطنين والمقيمين وعائلاتهم، إضافة إلى السياح الذين يقصدون منطقة الظفرة للاستمتاع بمعالمها وطبيعتها الخلابة، بما يعكس اهتمام هذه الجهات بالتراث الإماراتي الأصيل، إلى جانب تعزيز الوعي بخدمات الشركاء لدى المجتمع، حيث كان للدعم الذي قدّمته هذه الجهات بالغ الأثر في تحقيق أهداف المهرجان، وأسهم في نجاحه وتميزه.