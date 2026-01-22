" مجلس الأعمال الإماراتي الهندي"يطلق برنامج 2026 لدعم التعاون الاستراتيجي مع الهند

دبي في 22 يناير/وام/أطلق مجلس الأعمال الإماراتي الهندي برنامج 2026 لدعم التعاون الاستراتيجي مع الهند يرتكز على الزخم الذي تحقق العام الماضي .

وترتكز الخارطة على ثلاثة محاور رئيسية تشمل بناء المعرفة والتيسير الاستراتيجي والتواصل المباشر حيث تتضمن إعداد سلسلة أوراق بحثية تطبيقية تركز على تكامل الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية ودور صناديق الثروة السيادية وسلوك المستهلك وسلاسل التوريد إضافة إلى مشاريع مشتركة في القارة الأفريقية.

وشهد 2025 تنظيم النسخة الأولى من مؤتمر الهند والإمارات شركاء في التقدم والذي جمع كبار صناع السياسات والمستثمرين وقادة الأعمال إضافة إلى عقد اجتماع استراتيجي مغلق في دبي مع وزير التجارة والصناعة الهندي بيوش غويال بما عزز التوافق في السياسات والأولويات الاقتصادية المشتركة

و تقدما في مشروع مستشفى الصداقة الإماراتية الهندية بقيادة الأمناء المؤسسين وأعضاء المجلس ما يعكس التزام المجلس بدعم مشاريع البنية التحتية الاجتماعية والرعاية الصحية إلى جانب تعزيز أجندته التعليمية والاجتماعية من خلال مشروع مدرسة الأحلام في كشمير الهادف إلى توسيع فرص التعليم وتنمية المهارات.

و يقود المجلس سلسلة من الحوارات والبعثات التجارية المتبادلة بين البلدين لدعم التعاون في قطاعات ذات أولوية تشمل التصنيع المتقدم والطاقة النظيفة والتكنولوجيا المالية والابتكار في الرعاية الصحية بما يسهم في تحقيق هدف رفع حجم التبادل التجاري والاستثماري الثنائي إلى مئتي مليار دولار.

وفي إطار أجندته المستقبلية يشارك المجلس بخبراته في القمة العالمية للحكومات 2026 مؤكدا دوره كحلقة وصل بين الرؤية السياسية والتنفيذ الاقتصادي وداعما لمسار شراكة استراتيجية متجددة بين الإمارات والهند.