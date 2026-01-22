سيف بن زايد يزور معرضي "يومكس" و"سيمتكس" 2026 في أبوظبي

أبوظبي في 22 يناير/ وام/ زار الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، فعاليات النسخة السابعة من معرضَي الأنظمة غير المأهولة "يومكس" وتقنيات المحاكاة والتدريب "سيمتكس"، اللذين تنظمّهما مجموعة "أدنيك" بالتعاون مع وزارة الدفاع ومجلس التوازن للتمكين الدفاعي في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

وتجوّل سموه في عدد من أجنحة المعرضين، متعرّفاً على أحدث ما توصلت إليه الشركات والمؤسسات المشاركة من حلول تقنية متقدمة في مجالات الأنظمة غير المأهولة والذكاء الاصطناعي والمحاكاة التدريبية والتقنيات المستقبلية، والتي تسهم في تطوير مختلف القطاعات المدنية والتجارية والدفاعية وفي تطوير المدن الذكية وتحسين السلامة العامة.

كما استمع سموه إلى شروح من ممثلي الجهات المشاركة حول مستويات التطور التي تشهدها التطبيقات التجارية والمدنية للتقنيات المبتكرة والاستخدامات الدفاعية، لاسيما في ما يتعلق بالروبوتات ومنظومات التحكم الذكية والطائرات بدون طيار المبنية على الذكاء الاصطناعي، والقدرات التي توفرها أنظمة التدريب الافتراضي والمحاكاة لتعزيز الجاهزية والكفاءة التشغيلية.