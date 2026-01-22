الوحدة يستضيف الدحيل غدا للمنافسة على "درع التحدي" في كأس السوبر الإماراتي القطري

أبوظبي في 22 يناير/ وام/ يستضيف فريق الوحدة غدا نظيره الدحيل القطري في لقاء " درع التحدي" بإستاد آل نهيان الساعة الثامنة مساء بتوقيت الإمارات، وذلك ضمن مواجهات كأس السوبر الإماراتي القطري الذي يقام ما بين أندية الإمارات، وقطر بمشاركة 8 فرق من البلدين.

وأكد ديماس تيكسيرا مدرب فريق الوحدة، جاهزية فريقه للقاء، معتبرا أن مثل هذه المواجهات النهائية تتطلب نسيان أي عوامل سابقة، سواء المتعلقة بالإرهاق أو بالمواجهات الماضية، والتركيز فقط على تحقيق الفوز خلال ال 90 دقيقة وإسعاد الجماهير.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي للقاء، أن فريقه يمتلك توليفة مميزة من اللاعبين بإمكانات كبيرة، تجعله قادرا على تحقيق الانتصار والمنافسة بقوة على اللقب.

وأشار مدرب الوحدة إلى أن بطولة درع التحدي تمثل انطلاقة قوية للفريق في الموسم الحالي، وأن الهدف الوحيد هو التتويج باللقب.

وأكد جمال بلماضي، مدرب الدحيل القطري، أن فريقه يدخل المواجهة بطموحات كبيرة من أجل التتويج بدرع التحدي، مشيرا إلى أن الوحدة منافس صعب، وسبق للفريقين أن التقيا في دوري أبطال آسيا ولم تكن الأمور في صالح الدحيل آنذاك.

كما أعرب بلماضي عن سعادته بالعودة إلى أبوظبي والمشاركة في البطولة، مشددًا على أن فريقه يعرف الوحدة جيدا، خاصة في ظل الأداء الجيد الذي يقدمه في دوري أبطال آسيا.