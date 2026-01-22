صدارة إماراتية بانطلاقة البطولة الخليجية للسباحة في أبوظبي

أبوظبي في 22 يناير/ وام/ انطلقت اليوم في المسبح الأولمبي بالمركز الرياضي لمدينة محمد بن زايد منافسات النسخة الـ30 من البطولة الخليجية للسباحة بمشاركة 200 سباح وسباحة يمثلون 6 دول، وتقام منافستها بتنظيم اتحاد الإمارات للرياضات المائية، بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي ونادي أبوظبي للألعاب المائية، وتستمر حتى الأحد المقبل.

وخلال منافسات اليوم الأول جاءت الصدارة إماراتية بمجموع الميداليات في فئتي الرجال والسيدات، وذلك بالحصول على 20 ميدالية للفئتين، بواقع 12 ذهبية، و3 فضيات، و5 برونزيات.

توج الفائزين خلال اليوم الأول من البطولة الدكتور حسين المسلم رئيس الاتحاد الدولي للرياضات المائية، وسعادة عبد الله الوهيبي رئيس لجنة تسيير الأعمال في اتحاد الإمارات للرياضات المائية، بحضور كل من سعادة فارس المطوع الأمين العام للجنة الأولمبية الوطنية، وسعادة محمد بن درويش المدير التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية، وسعادة الدكتور أحمد القبيسي الأمين العام المساعد في مجلس أبوظبي الرياضي، وسعادة سعيد العاجل رئيس اتحاد الإمارات للرياضة للجميع، وسعادة حميد الهوتي رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات المائية.

وفي بقية تفاصيل النتائج جاءت الكويت في المركز الثاني بمجموع 27 ميدالية للفئتين، تنوعت ما بين 11 ذهبية، و10 فضيات، و6 برونزيات. ثم المملكة العربية السعودية ثالثا بمجموع 20 ميدالية، تنوعت ما بين 5 ذهبيات، و10 فضيات، و5 برونزيات.

وجاءت البحرين رابعا بـ 8 ميداليات تنوعت ما بين 4 ذهبيات، وفضيتين، وبرونزيتين، ثم قطر خامسا بـ9 ميداليات تنوعت ما بين 4 فضيات، و5 برونزيات، تلتها سلطنة عمان سادسا، بـ4 ميداليات تنوعت ما بين فضيتين، وبرونزيتين.