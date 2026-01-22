"التغير المناخي والبيئة" تنظم فعالية لزراعة القرم في محمية جبل علي بدبي

دبي في 22 يناير / وام / نظّمت وزارة التغير المناخي والبيئة وهيئة دبي للبيئة والتغير المناخي، برعاية مجموعة الرستماني، فعالية مجتمعية لزراعة أشجار القرم في محمية جبل علي للحياة الفطرية بدبي .

وشهدت الفعالية حضور سعادة هبة عبيد الشحي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنوع البيولوجي والأحياء المائية بالوكالة في وزارة التغير المناخي والبيئة، إلى جانب وفد من مجموعة الرستماني، ضم كلاً من السيد عبدالرحمن صقر، رئيس إدارة برنامج التحول ورئيس الثروات البشرية، والسيد إندري فرانكل، رئيس الإدارة المالية، والسيد دافيد ساويرس، المدير العام لشركة يونايتد ديزل، والسيد بزار فؤاد محمد، المدير العام لشركة عبدالله الرستماني للعقارات بالإنابة، إضافة إلى ممثلين عن هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي.

وأكدت سعادة هبة الشحي أن ربط حماية الطبيعة وتعزيز التنوع البيولوجي بالنسيج الاجتماعي هو الضمانة الحقيقية لاستدامة جهود الوزارة ذات الصلة، وقالت: "نحتفي اليوم بـ 'عام الأسرة' بطريقة عملية، فوجود الموظفين مع أبنائهم لزراعة القرم في هذه المحمية الطبيعية يحمل رسالة عميقة مفادها أن الحفاظ على البيئة يبدأ من الأسرة، وأن القيم البيئية تنتقل بالقدوة والممارسة. إن الشتلات التي غرسها الأطفال اليوم بأيديهم الصغيرة ستكبر معهم، لتذكرهم دائماً بأنهم حماة الطبيعة وشركاء في صنع مستقبل أخضر ومستدام لدولتنا. ومن خلال تلك الأنامل الصغيرة، سنكون أكثر قدرة في المستقبل على رفع الوعي بأهمية الحلول القائمة على الطبيعة وإعادة تعريف كامل علاقتنا بالطبيعة الأم وأهمية الحفاظ عليها".

وأضافت : "نثمن الشراكة الاستراتيجية مع 'مجموعة الرستماني' وهيئة دبي للبيئة والتغير المناخي ودعمهم المستمر لجهود الوزارة، ، فهذا التعاون يجسد مبدأ 'المسؤولية المشتركة' الذي تقوم عليه استراتيجياتنا الوطنية. إن الشراكة مع قادة القطاع والخاص والمجتمع يمثل نموذج وطني مثالي للوصول لأهداف الاستدامة بمفهومها الشامل في الإمارات ويمثل كذلك أساس راسخ لنشر الممارسات المستدامة بين كل من يعيش في الدولة".

وأكد السيد عبدالرحمن صقر، التزام المجموعة الراسخ بدعم التوجهات الوطنية لدولة الإمارات في مجال الاستدامة والعمل المناخي، مشيراً إلى أن رعاية هذه الفعالية تأتي في إطار شراكة استراتيجية ومثمرة مع وزارة التغير المناخي والبيئة. وأوضح أن المجموعة تؤمن بدور القطاع الخاص كشريك رئيسي في حماية الموائل الطبيعية وتعزيز الوعي المجتمعي، لاسيما بأهمية أشجار القرم التي تمثل ثروة بيئية وطنية وعنصراً محورياً في الحفاظ على التنوع البيولوجي ودعم جهود الدولة لتحقيق الحياد المناخي.