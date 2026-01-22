حمدان بن زايد يستقبل وفداً من "قطارات الاتحاد" ويطلع على مستجدات قطاري البضائع والركاب

أبوظبي في 22 يناير/ وام/ استقبل سموّ الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، في قصر النخيل في أبوظبي، وفداً من شركة قطارات الاتحاد برئاسة سعادة شادي ملك، الرئيس التنفيذي لشركة قطارات الاتحاد، للاطلاع على أبرز إنجازات الشركة ومستجدات مشاريعها.

وخلال اللقاء، اطلع سموه على عرض شامل تضمن الإنجازات التي حققها قطار البضائع، حيث نقل أكثر من 6.5 مليون طن من حبيبات الكبريت، وأكثر من 10 ملايين طن من الأحجار والحصى، إضافة إلى 148,000 حاوية، ما يؤكد دوره الفاعل في تعزيز حركة التجارة في الدولة. وأسهم القطار في إزالة نحو 500,000 رحلة شاحنة في منطقة الظفرة، من خلال نقل المواد السائبة والحاويات عبر شبكة السكك الحديدية.

وأكد سموّه أن مشروع قطارات الاتحاد يعد ركيزة أساسية في منظومة النقل الوطنية، وأحد أبرز المشاريع الاستراتيجية التي تسهم في تعزيز البنية التحتية المستدامة، وذلك في إطار التوجيهات والدعم المستمر من صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لشبكة السكك الحديدية الوطنية. ويجسد المشروع هذه الرؤية من خلال تطوير منظومة نقل وطنية متكاملة وحديثة تشمل قطاري البضائع والركاب، وتسهم في دعم التنمية المستدامة، والارتقاء بجودة الحياة، وترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للتجارة والخدمات اللوجستية.

واستعرض وفد الشركة مستجدات مشروع قطار الركاب، وجاهزية محطاته التي ستربط بين 11 مدينة ومنطقة في الدولة على مراحل، وهي أبوظبي ودبي والشارقة والفجيرة والسلع والظنة والمرفأ ومدينة زايد ومزيرعة والفاية والذيد، ما يضمن توفير خدمات تنقل آمنة وسهلة وموثوقة للمواطنين والمقيمين والسياح.

وأثنى سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، على المكانة التنافسية التي حققتها قطارات الاتحاد في قطاع النقل الوطني، مشيداً بجهود فرق العمل التي برهنت على مستويات عالية من الكفاءة والالتزام، وأسهمت في دعم مسيرة التنمية الشاملة للدولة، من خلال تطوير شبكة سكك حديدية وتشغيلها وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية، بما يليق بالمكانة الرائدة لدولة الإمارات.

حضر الاستقبال الشيخ هزاع بن حمدان بن زايد آل نهيان، وسعادة ناصر محمد المنصوري، وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وسعادة عيسى حمد بوشهاب، مستشار سمو ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، إلى جانب عدد من المسؤولين.