مشاركون: مهرجان سلطان بن زايد للقدرة يطور مستويات الفرسان والفارسات

أبوظبي في 22 يناير/وام/أكد مشاركون في فعاليات مهرجان الشيخ سلطان بن زايد للقدرة المقام حاليا بقرية بوذيب العالمية بالختم حتى الاثنين المقبل، أنه ساهم في تطوير قدرات الفرسان والفارسات على مدار عقود عدة، واحتفظ بإرثه الملهم في الارتقاء بالتنافسية لفرسان الإمارات.

وقال الفارس راشد المهيري من "إسطبلات زعبيل"، إن المهرجان حافظ على دوره المحوري في جذب الفرسان والفارسات للمشاركة في فعالياته المختلفة بقرية بوذيب، وحفزهم للمنافسة على المراكز الأولى، ومكنهم من الارتقاء بقدراتهم التنافسية.

وأوضحت الفارسة زبيدة علي من "إسطبلات الرمك"، أن المرأة كان لها نصيب وافر من المشاركة في فعاليات المهرجان، والمنافسة على المراكز الأولى على مدار سنوات إقامة فعالياته، مشيدة بالتنظيم المميز من اتحاد الإمارات للفروسية لسباقات المهرجان في قرية بوذيب العالمية للقدرة بالختم.

ووصف الفارس إبراهيم علي سبيل من "إسطبلات ماب"، المهرجان بأنه منصة مهمة للتنافس وسط أجواء التحدي بين الفرسان والفارسات، والشغف بالوصول إلى المراكز الأولى، بما يوفره من أجواء مشجعة للإقبال على فعالياته المختلفة في كل عام.

ونوه أحمد الشحي مدرب" إسطبلات ماب" إلى القيمة الكبيرة التي يمثلها المهرجان في تطوير قدرات الفرسان والفارسات، من خلال تنوع المنافسات، ومنح الفرصة لكافة الفئات على كافة المستويات للتسجيل والمشاركة، والأثر الكبير في تعزيز التطور الذي تشهده هذه الرياضة في الدولة.

وأشار زايد المهيري، مدرب "إسطبلات زعبيل" إلى أهمية المهرجان في تمكين الفرسان والفارسات، ومنحهم الفرصة لتحقيق تطلعاتهم، والارتقاء بقدراتهم، وقال إنه يعد ضمن العديد من الفعاليات في الدولة بأثر كبير في ازدهار رياضة القدرة، منوها في الوقت نفسه بالتجهيزات المتكاملة في قرية بوذيب العالمية للقدرة في تنظيم فعاليات المهرجان.