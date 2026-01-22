41 خيلا تشارك في السباق التجريبي الـ 17 بمضمار ميدان

دبي في 22 يناير/ وام/ شاركت 41 من الخيول العربية والمهجنة الأصيلة، في السباق التجريبي السابع عشر مساء أمس، والمؤلف من 5 أشواط لمسافة 1000 متر، على مضمار ميدان بدبي.وقالت هيئة الإمارات لسباق الخيل إن 32 من الخيول العربية شاركت في 4 أشواط، من بينها 17 خيلا لم يسبق لها المشاركة في السباقات، و15 شاركت فيها.

ونوهت إلى إقامة شوط للخيول المهجنة الأصيلة، تنافست خلاله 9 خيول، منها 3 لم تشارك من قبل في السباقات، بالإضافة إلى 6 خيول سبق تواجدها فيها.

وأكد راشد البلوشي، عضو لجنة المشرفين في الهيئة، أن السباقات التجريبية وصلت إلى المحطة السابعة عشرة، وفق المؤشرات الفنية والتنظيمية، وتخضع للتقييم المتواصل من اللجان المختصة في الهيئة، لضمان تحقيق أهدافها واستمرار تنظيمها حتى نهاية الموسم، وتنوعها بمختلف المضامير، واعتماد الشروط المطلوبة لمشاركة الفرسان والخيول.