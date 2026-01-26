جامعة الإمارات تحتفي بتخريج طلبة الدراسات العليا

العين في 26 يناير /وام/ نظّمت جامعة الإمارات العربية المتحدة اليوم حفل تخريج طلبة الدراسات العليا للعام الأكاديمي 2024–2025، وذلك في قاعة المؤسس الشيخ زايد – المبنى الهلالي، بحضور عدد من المسؤولين والقيادات الأكاديمية وأعضاء الهيئة التدريسية وأسر الخريجين.

وأكد معالي زكي أنور نسيبة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة، في كلمته خلال الحفل، أن تخريج دفعة جديدة من طلبة الدراسات العليا يعكس نضج المنظومة الأكاديمية وقدرتها على إنتاج المعرفة، وتعزيز البحث العلمي، وربط البرامج الأكاديمية باحتياجات الوطن وأولوياته التنموية.

وأشار إلى أن الدراسات العليا تمثل ركيزة أساسية للابتكار وصناعة الحلول وبناء السياسات، وتسهم في إعداد كوادر وطنية قادرة على الإسهام الفاعل في مسيرة التنمية المستدامة.

وأوضح معاليه أن الجامعة تواصل دورها الوطني مؤسسة أكاديمية رائدة في إنتاج المعرفة، وبيئة حاضنة للبحث العلمي الرصين، من خلال برامج دراسات عليا تُعد باحثين ومختصين يمتلكون الكفاءة العلمية، والتفكير التحليلي، والالتزام بالمسؤولية الأكاديمية والمجتمعية.

وبلغ عدد خريجي الدراسات العليا لهذا العام 456 خريجًا وخريجة، توزعوا على درجتي الماجستير والدكتوراة وبلغ عدد خريجي برامج الماجستير 371 طالبًا وطالبة، فيما بلغ عدد خريجي برامج الدكتوراة 85 طالبًا وطالبة، من مختلف كليات الجامعة.

شملت الكليات التي تخرّج منها الطلبة كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، كلية العلوم، كلية التربية، كلية الإدارة والاقتصاد، كلية القانون، كلية الزراعة والطب البيطري، كلية الهندسة، كلية الطب والعلوم الصحية، و كلية تقنية المعلومات، بما يعكس تنوع البرامج الأكاديمية واتساع مجالات البحث العلمي في الجامعة.