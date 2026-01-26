بلدية دبي تستعرض خدماتها الرقمية المبتكرة في"جلفود 2026"

دبي في 26 يناير/وام/ تشارك بلدية دبي خلال مشاركتها في النسخة الـ 31 من معرض الخليج للأغذية "جلفود 2026 " الذي انطلق اليوم في مركز دبي التجاري العالمي و يستمر حتى 30 يناير الجاري بحزمة من أحدث خدماتها الرقمية المُبتكرة ومبادراتها النوعية الرامية إلى تسهيل تجارة الأغذية في المنطقة وضمان أعلى معايير سلامة الغذاء في إمارة دبي.

فقد أطلقت بلدية دبي خلال اليوم الأول مختبرا متخصصا للكشف عن بقايا الحشرات في المنتجات الغذائية في خطوة تعكس رؤيتها الاستشرافية لتطوير منظومة مخبرية متقدمة تعمل وفق أفضل الممارسات والمعايير العالمية في مجال سلامة الغذاء.

وعمل مختبر دبي المركزي خلال الفترة الماضية على تطوير مختبر متكامل ومجهز بأحدث الأجهزة والتقنيات المخبرية مدعوما بأدوات صممت خصيصا لتمكين الكشف الدقيق والسريع عن بقايا الحشرات في المنتجات الغذائية بما يضمن أعلى مستويات الدقة والموثوقية في النتائج.

واستعرضت البلدية أيضا مشروع وحدة الاستكشاف المجهري الذي توفر عبره أحدث التقنيات المتقدمة في مجال الفحوصات المخبرية المستخدمة في مختبر دبي المركزي وتحضير العينات لفحص الفيروسات باستخدام الأذرع الروبوتية المتقدمة.

ويضم جناح البلدية في المعرض "روبوت راشد" الذي يقدم خدمات تفاعلية .

وتقدم بلدية دبي أحدث ابتكاراتها ضمن مجال تطوير المنظومة الغذائية وتعزيز سلامتها والارتقاء بكفاءة الخدمات التي تقدمها في قطاع الغذاء وتشمل "النظارات الذكية" للتفتيش الغذائي في الموانئ والمؤسسات الغذائية والتي تسهم في تحويل عمليات التفتيش ضمن الموانئ والمستودعات إلى تفتيش رقمي بالكامل وعن بُعد بما يرفع كفاءة العمل ويقلل الحاجة إلى التواجد الميداني للمفتشين مع الحفاظ على دقة التفتيش والشفافية والالتزام بالاشتراطات التنظيمية.

إلى جانب ذلك تعرض البلدية نظام "منتجي بلس" الذي يُعد نظاماً متكاملاً لتنظيم تداول المنتجات المستوردة والمصدرة تحت مظلة واحدة تجمع الغذاء والصحة والسلامة .

يتضمن النظام قاعدة بيانات ضخمة تحتوي على أكثر من 1.5 مليون منتج مسجل مما يسهم في تعزيز عمليات استيراد وتصدير المنتجات ومتابعتها وتتبعها بكفاءة عالية.

وتم تصميم مساعدٍ افتراضيٍ يحمل اسم "غالية" مدعومًا بتقنية الذكاء الاصطناعي الذي طورته البلدية لتوفير دعم فوري وإجابات دقيقة حول سلامة الغذاء وإرشادات التغذية المدرسية في دبي وتلبية احتياجات الطلاب وأولياء الأمور وموردي الأغذية لتسهيل الوصول إلى المعلومات بسرعة وكفاءة.

وأكدت الدكتورة نسيم محمد رفيع المدير التنفيذي لمؤسسة البيئة والصحة والسلامة في بلدية دبي بالإنابة أن معرض الخليج للأغذية منصة رائدة تجمع الباحثين والخبراء من رواد قطاع الأغذية والمشروبات لتبادل الخبرات وطرح وتبني الأفكار المُبتكرة وبناء الشراكات التي تسهم في تطوير هذا القطاع على المستويين الإقليمي والعالمي.