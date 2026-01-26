مهرجان الظفرة للكتاب 2026 يختتم "ليالي الشعر"

أبوظبي في 26 يناير / وام / اختتم برنامج "ليالي الشعر: أصوات حبّتها الناس"، أحد أهم برامج مهرجان الظفرة للكتاب 2026، الذي ينظمه مركز أبوظبي للغة العربية، فعالياته أمس بجلسة "شعراء المستقبل"، التي ضمت عدداً من الشعراء الشباب.

واستعرض الشعراء في الأمسية، التي أقيمت على المسرح الرئيس في حديقة مدينة زايد، مواهبهم الشعرية، وقدموا قصائد عكست تراث الظفرة الأصيل وروح البادية، ضمن أجواء ثقافية تفاعلية تهدف إلى دعم شعراء المستقبل، وسط تشجيع الجمهور الذي يقدّر الشعر باعتباره جزءاً من ثقافة أهل المنطقة.

وحظيت الأمسية بحضور لافت من أهل الظفرة، الذين حضروا لدعم المواهب الناشئة، وتشجيعهم على المزيد من الإبداع في عالم الشعر.

ويحرص مركز أبوظبي للغة العربية، من خلال تنظيم أمسيات برنامج "ليالي الشعر" الغنية بالمفردات والمعاني على إظهار جماليات اللغة العربية وتفردها، وإبراز دورها المهم في إحياء وإثراء التراث العربي الإماراتي الأصيل، وربطه بالأجيال الناشئة.