"إكسبوجر 2026" يقدم 66 عرضاً سينمائياً ويدشن أول سينما خارجية

الشارقة في 26 يناير/وام / تطلق النسخة العاشرة للمهرجان الدولي للتصوير "اكسبوجر"، الذي ينظمه المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، من 29 يناير الجاري إلى 4 فبراير المقبل، أكبر وأغنى برنامج سينمائي في تاريخ الحدث، في نقلة نوعية تضع الفيلم في قلب هوية "اكسبوجر" الثقافية والإبداعية.

يقدم المهرجان على مدى سبعة أيام، تجربة سينمائية تتضمن حوارات عالمية، و66 عرضاً سينمائياً متنوعاً بين الوثائقي والروائي والتجريبي، إلى جانب تدشين أول سينما خارجية في "اكسبوجر"، لتكون منصة مفتوحة للسرد البصري والتجربة السينمائية الحية.

ويتضمن البرنامج السينمائي عددا من الجلسات لمناقشة دور السرد البصري في تشكيل الفهم العام وتعزيز قيم التعاطف والتعاون وترسيخ المسؤولية الثقافية إلى جانب سلسلة من الجلسات النقاشية المتخصصة التي تناقش دور السينما في الثقافة وتأثيرها عالمياً .

ويضم برنامج العروض أفلاماً وثائقية وروائية وتجريبية لصنّاع أفلام ومصورين مشاركين في فعاليات المهرجان. ويستكمل المهرجان البرنامج السينمائي بـ "جوائز اكسبوجر الدولية للتصوير والأفلام 2026 " التي سجلت أعلى مشاركة في تاريخه حيث استقبلت 29,000 مشاركة فوتوغرافية و 634 مشاركة في الأفلام من أكثر من 60 دولة مما يعكس اتساع حضور المهرجان دولياً.

وتكرم جوائز اكسبوجر العالمية للأفلام صنّاع الأفلام والمربين والمهنيين الذين يسهمون في تطوير السرد البصري في أربع فئات أفضل الفنون السينمائية و ⁠أفضل فيلم وثائقي ⁠و أفضل فيلم قصير و⁠أفضل المؤثرات البصرية معززة مكانة السينما كجزء أصيل من منظومة "اكسبوجر" الإبداعية.

ويواصل "اكسبوجر 2026" تعزيز دوره بوصفه منصة عالمية لتطوير المهارات المهنية من خلال سلسلة من ورش العمل السينمائية المتخصصة التي يقدمها صنّاع أفلام وخبراء دوليون .

تركز الورش التطبيقية على صناعة الفيلم بوصفها ممارسة إبداعية ومهنية مع التركيز على السرد والأداء والإنتاج والتكنولوجيا الحديثة.