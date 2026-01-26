15% نموا بعطاءات فعاليات الأعمال بدبي خلال 2025 مما يعزز مكانتها العالمية

دبي في 26 يناير / وام/ واصلت دبي خلال عام 2025 ترسيخ مكانتها واحدة من أبرز الوجهات العالمية لاستقطاب فعاليات الأعمال الدولية بعدما نجحت في الفوز باستضافة 504 عطاءات لفعاليات كبرى تغطي قطاعات اقتصادية رئيسية ومجالات مهنية متنوعة على مدى أربع سنوات.

جاء هذا الإنجاز ثمرة للجهود التي قادها مكتب فعاليات دبي للأعمال التابع لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي بالتعاون مع شركائه من القطاعين العام والخاص .

وسجل المكتب نموا سنويا بنسبة 15 في المائة في عدد عطاءات الاستضافة الفائزة بما يعزز تنافسية دبي عالميا مركزا رائدا لفعاليات الأعمال.

ومن المتوقع أن تستقطب الفعاليات التي تم الفوز باستضافتها خلال عام 2025 أكثر من 272 ألف مشارك حتى عام 2029 بزيادة قدرها 29 في المائة مقارنة بعام 2024 الأمر الذي يسهم في دعم منظومة الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض إلى جانب القطاعات المرتبطة بالسياحة والسفر ويعزز تدفق الخبرات العالمية والمواهب والفرص الاستثمارية إلى دبي.

وخلال عام 2025 استضافت دبي 481 فعالية أعمال مدعومة من فعاليات دبي للأعمال مقارنة بـ 429 فعالية عام 2024 بنسبة نمو بلغت 9 في المائة فيما تم تقديم 747 عطاء استضافة خلال العام ذاته بزيادة قدرها 11 في المائة عن العام السابق ما يعكس قوة أجندة دبي وتنوعها.

وأكد أحمد الخاجة المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة أن قطاع فعاليات الأعمال يواصل تحقيق إنجازات نوعية تنسجم مع دوره المحوري في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز اقتصاد المعرفة وترسيخ مكانة دبي العالمية مشيرا إلى أن الثقة المتزايدة من قبل المنظمات والشركات العالمية تعكس قدرة دبي على استضافة فعاليات كبرى ذات أثر مستدام.