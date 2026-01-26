محمد الشرقي يستقبل وزيرة التغير المناخي والبيئة ويطّلع على برنامج المجلس الوزاري البيئي

الفجيرة في 26 يناير/وام/ استقبل سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، في مكتبه بالديوان الأميري، معالي الدكتورة آمنة بنت عبد الله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة.

وأكد سمو ولي عهد الفجيرة خلال اللقاء أهمية الجهود المبذولة في مجال البيئة والتغيير المناخي بالدولة، ودور المؤسسات الحكومية في تعزيز السياسات البيئية المُستدامة وحماية الموارد الطبيعية، بما يتوافق مع رؤية الدولة واستراتيجياتها في هذا القطاع الحيوي.

وأشار سموه، إلى حرص صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، على متابعة مختلف المبادرات البيئية في الإمارة، والوقوف على متطلبات البرامج والمشاريع التي تسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة في هذا المجال.

واطّلع سموه خلال اللقاء على برنامج المجلس الوزاري البيئي المقرر عقده في وادي الوريعة بإمارة الفجيرة .

وجرى بحث آفاق التعاون والمبادرات المستقبلية لتعزيز الاستدامة البيئية ودعم المشاريع الوطنية المتعلقة بالمناخ والمياه والطبيعة في الفجيرة.

من جانبها، أعربت معالي الدكتورة آمنة بنت عبد الله الضحاك عن شكرها وتقديرها لسمو ولي عهد الفجيرة على متابعته للقطاع البيئي ودعمه المستمر للمبادرات والمشاريع الوطنية التي تعزز الاستدامة وتحافظ على الموارد الطبيعية، مؤكدةً حرص الوزارة على تطوير البرامج البيئية بما يخدم أهداف الدولة الاستراتيجية.

حضر اللقاء سعادة الدكتور أحمد حمدان الزيودي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، وسعادة محمد سعيد النعيمي، وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة، وسعادة أصيلة عبدالله المعلا، مديرة هيئة الفجيرة للبيئة، وعدد من مسؤولي الوزارة.