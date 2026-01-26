"خيرية الشارقة" تستهدف توزيع 1.2 مليون وجبة إفطار خلال رمضان

الشارقة في 26 يناير / وام / كثفت جمعية الشارقة الخيرية استعداداتها مع اقتراب شهر رمضان المبارك لتنفيذ مشروع إفطار صائم ضمن حملتها الرمضانية "جود" التي تعد المظلة الأكبر لبرامجها خلال الموسم الفضيل.

يستهدف المشروع توفير 900 ألف وجبة إفطار داخل مدن ومناطق إمارة الشارقة إلى جانب 300 ألف وجبة خارج الدولة في خطوة تعكس اتساع نطاق العطاء وترسخ دور الجمعية لتلبية الاحتياجات الإنسانية الأساسية للفئات الأشد احتياجا خلال شهر الصيام.

وأوضح عبدالله سلطان بن خادم المدير التنفيذي لجمعية الشارقة الخيرية أن الجمعية حرصت على توزيع نقاط الإفطار في مواقع مدروسة داخل إمارة الشارقة لضمان وصول الوجبات إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين إلى جانب التوزيع في 51 دولة حول العالم بالتنسيق مع الجهات المختصة بما يضمن وصول الدعم إلى مناطق تعاني من ضعف الأمن الغذائي و الظروف المعيشية الصعبة.