"ركن الشباب" يدعم مشاريع روّاد الأعمال الإماراتيين

دبي في 26 يناير/وام/ أطلقت مبادرة «ركن الشباب» منصة بيع مبتكرة داخل شبكة متاجر «واحة أدنوك»، بهدف دعم روّاد الأعمال الإماراتيين الشباب وتمكين أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من الوصول إلى أسواق أوسع، عبر تجربة بيع فعلية في بيئة تجارية حيوية.

تأتي المبادرة ثمرة تعاون بين أدنوك للتوزيع و"المؤسسة الاتحادية للشباب" لدعم المشاريع الإماراتية التي يديرها الشباب، من خلال توفير مساحات عرض مجانية لمنتجاتهم، لاسيما المنتجات الغذائية والمشروبات المصنعة محلياً والحاصلة على علامة «بمجهود الشباب».

وقال سعادة خالد النعيمي، مدير المؤسسة الاتحادية للشباب:«تواصل دولة الإمارات تعزيز منظومة دعم الشباب وتمكينهم من دخول عالم ريادة الأعمال، عبر جهود وطنية مشتركة تجمع مؤسسات رائدة تعمل معاً لتوفير بنية اقتصادية مستدامة تُترجم رؤية القيادة الرشيدة في بناء جيل مبتكر يسهم في صناعة مستقبل الدولة، ومبادرة ركن الشباب تجسّد هذا التوجه عملياً من خلال توفير منصة حقيقية وبيئة داعمة تمكّن الشباب من تحويل أفكارهم إلى مشاريع قابلة للنمو والمنافسة في السوق المحلية».

وأضاف سعادته أن الجهود التكاملية بين أدنوك للتوزيع والمؤسسة الاتحادية للشباب تعد نموذجاً متميزاً لتوحيد الموارد الوطنية في خدمة الشباب وتتيح لروّاد الأعمال الإماراتيين الوصول إلى جمهور أوسع، واكتساب خبرة عملية، وتطوير منتجات محلية مبتكرة تسهم بشكل فعّال في تعزيز نمو الاقتصاد الوطني.

من جانبه، قال المهندس بدر سعيد اللمكي، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للتوزيع إن دعم المشاريع الإماراتية الناشئة خطوة محورية في مسارنا نحو بناء منظومة شراكات قوية تدعم الاقتصاد المحلي وتفتح آفاقاً جديدة للنمو.. وفي أدنوك للتوزيع، نضع تمكين الكفاءات الوطنية وتعزيز حضور المنتجات المحلية في صميم استراتيجيتنا؛ إذ تُشكّل المنتجات الإماراتية اليوم نحو 30% من المعروض في واحة من أدنوك، بما يعكس التزامنا المستمر بتوسيع حضور المنتج الوطني ورفع تنافسيته».

وأضاف: «نجسّد هذه الرؤية من خلال مبادرات نوعية مثل ركن الشباب بالتعاون مع المؤسسة الاتحادية للشباب، التي تمنح روّاد الأعمال فرصاً عملية للتوسع وتطوير منتجات وطنية قادرة على المنافسة، بما يعزز مكانة الإمارات مركزاً عالمياً للابتكار والتطوير الصناعي».

ويمنح «ركن الشباب» فرصة لروّاد الأعمال الإماراتيين من الفئة العمرية بين 18 و35 عاماً لعرض منتجاتهم ضمن مواقع تجارية رئيسية ذات حركة زوار كثيفة بما يعزز حضورهم التجاري، ويتيح اختبار تفاعل المستهلكين، ويدعم العلامات التجارية الإماراتية في مراحل تأسيسها الأولى.

وتتولى المؤسسة الاتحادية للشباب إعداد قوائم المشاريع المؤهلة والحاصلة على علامة «بمجهود الشباب»، فيما توفر أدنوك للتوزيع مساحات العرض والبنية التحتية والترويج للمنتجات عبر منصاتها الإعلامية والتسويقية.

وتُنفذ المبادرة ضمن برنامج تجريبي مدته ثلاثة أشهر، يعرض مجموعة مختارة من العلامات التجارية الإماراتية في عدد من متاجر «واحة أدنوك»، بهدف تقييم التجربة ودراسة فرص التوسع مستقبلاً.

تجدر الإشارة إلى أن مبادرة «ركن الشباب» انطلقت عام 2024 ضمن فعاليات معرض «اصنع في الإمارات» ودشنت أدنوك للتوزيع أول متجر مؤقت من سلسلة «واحة أدنوك» لعرض منتجات مصنّعة بنسبة 100% في الدولة، بالتعاون مع المؤسسة الاتحادية للشباب، عبر تخصيص 12 ركناً لعرض منتجات روّاد الأعمال الإماراتيين الشباب في قطاع الأغذية والمشروبات.