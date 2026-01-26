"تمكين المجتمع" تشارك بمعرض الشرطة العسكرية لمكافحة المخدرات والجرائم الإلكترونية

دبي في 26 يناير / وام/ تشارك وزارة تمكين المجتمع في فعاليات معرض "الشرطة العسكرية لمكافحة المخدرات والجرائم الإلكترونية" الذي يعقد بميدان الريف غدا ويستمر حتى 4 فبراير المقبل .

تنظم الوزارة خلال المعرض سلسلة من الجلسات الحوارية بالتعاون مع عدد من مؤسسات النفع العام وبمشاركة مجموعة من الخبراء والمتخصصين المنتسبين إليها تلقي فيها الضوء على أهمية ترسيخ الوعي بمخاطر آفة المخدرات وطرق الوقاية منها و التوعية بالجرائم الإلكترونية.

وتتنوع موضوعات الجلسات الحوارية حيث تشارك "جمعية توعية ورعاية الأحداث" عبر جلسة "القرار الواعي لدى الشباب: طريق الوقاية من السلوكيات الخطرة" فيما تشارك "جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين" بجلسة "المسؤولية القانونية: حماية المجتمع من الجرائم الإلكترونية والمخدرات" في حين تشارك "جمعية حياة للرعاية اللاحقة" بجلستين الأولى بعنوان "الوقاية الرقمية: كيف نحمي أنفسنا من الجرائم الإلكترونية" والثانية تحت عنوان "من الإدمان إلى الإنتاج: نجاحات تُحدث أثراً في المجتمع" وتستعرض قصص أبطال تجاوزوا الإدمان وأهمية تعزيز الوعي بدور التمكين الاقتصادي في الحد من العودة للإدمان وتسليط الضوء على المتعافي كعنصر فعَّال في التنمية الوطنية والإسهام إيجابياً في مجتمعه.

في حين تناقش جلسة " أمن الروبوتات والطائرات دون طيار: نقاط الضعف الخفية في الأنظمة الذكية" والتي تشارك فها "جمعية الروبوتات والأتمتة" المخاطر الأمنية للأنظمة المؤتمتة وكيفية تطبيق إجراءات التأمين الأساسية.