انطلاق المرحلة الثانية من بطولة الألعاب الجامعية

دبي في 26 يناير/وام/ انطلقت منافسات المرحلة الثانية من الموسم الثاني لبطولة الألعاب الجامعية 2025–2026 وتستمر حتى 12 فبراير المقبل.

كانت المرحلة الأولى للبطولة قد شهدت منافسات قوية ومستويات فنية عالية بمشاركة 156 فريقاً خاضت 322 مباراة في 3 رياضات رئيسية.

تقام بطولة الألعاب الجامعية بتنظيم من اتحاد الإمارات الرياضي لمؤسسات التعليم المدرسي والجامعي وشركة أبوظبي للترفيه (ADEC)، بالتعاون مع وزارة الرياضة، وبدعم من "سلوشنز+".

وبرزت خلال المرحلة الأولى التي أُقيمت في الفترة من 13 أكتوبر إلى 27 نوفمبر 2025، فرق جامعة الشارقة، والجامعة الأمريكية في دبي، والجامعة الأمريكية في الشارقة، ومعهد روشستر للتكنولوجيا، وجامعة نيويورك – أبوظبي، والتي قدمت أداءً مميزاً أكد جاهزيتها لمراحل البطولة المقبلة.

وأكد سعادة الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، الوكيل المساعد لقطاع التنمية والتنافسية الرياضية بوزارة الرياضة، رئيس اتحاد الإمارات الرياضي لمؤسسات التعليم المدرسي والجامعي، أن المرحلة الثانية من بطولة الألعاب الجامعية لموسم 2025-2026 تأتي استكمالاً لمنافسات شهدت مشاركة واسعة ومستويات فنية متقدمة في المرحلة الأولى، مشيراً إلى أن زخم المباريات والمستويات التنافسية العالية يعكسان تطور تجربة الرياضة الجامعية في دولة الإمارات، وتزايد التفاعل الإيجابي من الجامعات مع البطولة، ورفع الوعي بأهمية الرياضة لدى الطلبة.

وعبر عن الفخر بالمستوى الفني والتنظيمي الذي يشهده الموسم الثاني من البطولة، وقال : " نثق بقدرات أبنائنا وبناتنا الطلاب لتقديم مستويات متميزة خلال المراحل المقبلة، بما يرسخ أهمية الألعاب الجامعية منصة وطنية لاكتشاف المواهب وتنميتها، بما يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2031".