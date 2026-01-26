245 شركة وطنية تشارك بجناح مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع بـ"جلفود 2026"

دبي في 26 يناير/وام/ استقطب جناح مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في معرض "جلفود 2026" الذي انطلقت فعالياته اليوم في دبي 245 عارضا من الشركات الوطنية العاملة في قطاع الأغذية.

وقالت دلال جاسم البلوشي مدير أول الاستراتيجية والسياسات في المؤسسة في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش المعرض إن الهدف من المشاركة إتاحة الفرصة لأعضاء المؤسسة للتعريف بمنتجاتهم وخدماتهم والاطلاع على أحدث التقنيات والابتكارات في قطاع الأغذية بما في ذلك تقنيات الغذاء والبروتينات البديلة والحلول الحديثة بما يسهم في تطوير نماذج أعمالهم ومساعدتهم على مواكبة التحولات المتسارعة في القطاع.

وأشارت إلى أن إحصاءات المشاركات السابقة أظهرت نجاح عدد من الشركات الوطنية في تصدير منتجاتها إلى خارج الدولة الأمر الذي يشكل حافزا كبيرا لبقية الشركات للمشاركة والاستفادة من هذه المنصة العالمية.

وأضافت أن المؤسسة تحرص على جمع وتحليل البيانات بشكل سنوي لقياس أثر المشاركة ..مؤكدة أن دعم الشركات الوطنية للتوسع والنمو يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية /D33/ التي تهدف إلى مضاعفة حجم اقتصاد دبي خلال السنوات العشر المقبلة.