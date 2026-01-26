خبراء عرب يبحثون في القاهرة "مشروع قانون حماية الأطفال من التجنيد في النزاعات المسلحة"

القاهرة في 26 يناير/وام/ عقد خبراء وممثلو وزارات العدل والداخلية والجهات المعنية في الدول العربية، اليوم، اجتماعا لبحث مشروع القانون العربي الاسترشادي لحماية الأطفال من التجنيد في النزاعات المسلحة، وذلك بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

وذكرت الجامعة العربية في بيان لها اليوم (الخميس) أن الاجتماع ينعقد برئاسة الوزيرة المفوضة الدكتورة مها بخيت المشرف على قطاع الشؤون القانونية مدير ادارة الشؤون القانونية بالجامعة تنفيذا لقرار مجلس وزراء العدل العرب الصادربدورته الحادية والأربعين المتعلق باستكمال دراسة مشروع القانون العربي الاسترشادي لحماية الأطفال من التجنيد في النزاعات المسلحة.

وأضافت أن المشاركين ناقشوا مواد مشروع القانون واستكملوا دراسته تمهيدا لعرض نتائج الاجتماع على الدورة المقبلة لمجلس وزراء العدل العرب المقرر عقدها خلال نوفمبر المقبل.