جامعة الشارقة تتصدر جامعات الدولة في 4 تخصصات ضمن تصنيف “التايمز”

الشارقة في 26 يناير/وام/ تصدّرت جامعة الشارقة جامعات الدولة في أربعة تخصصات أكاديمية حيوية، وفق تصنيف “التايمز” للتخصصات الأكاديمية لعام 2026، الصادر عن مؤسسة Times Higher Education، أحد أبرز وأدق التصنيفات الجامعية العالمية.

وأظهرت نتائج التصنيف استمرار الحضور القوي لجامعة الشارقة في تخصص العلوم الاجتماعية بعدما حلت بالمرتبة الأولى محلياً، وضمن الفئة (201–250) عالمياً، محققة تقدماً ملحوظاً مقارنة بالأعوام السابقة إلى جانب حفاظها على صدارتها محلياً في تخصص الآداب والعلوم الإنسانية للعام الثاني على التوالي، ضمن الفئة (301–400) عالمياً.

وسجلت الجامعة إنجازاً لافتاً في تخصص القانون، بدخولها التصنيف للمرة الأولى، محققة المرتبة الأولى محلياً، وضمن الفئة (176–200) عالمياً، في مؤشر يعكس التطور النوعي في البرامج الأكاديمية والبحثية بكلية القانون فيما واصلت تصدرها محلياً في تخصص العلوم الفيزيائية، ضمن الفئة (201–250) عالمياً.

وفي مجال العلوم الطبية والصحية، حلت جامعة الشارقة في المرتبة الثانية محلياً، ضمن الفئة (201–250) عالمياً، محققة تقدماً مقارنة بالعام الماضي، إضافة إلى محافظتها على حضورها العالمي ضمن الفئة (201–250) في تخصصي إدارة الأعمال والاقتصاد، والدراسات التربوية.

وأكد الدكتور عصام الدين عجمي، مدير جامعة الشارقة، أن هذه النتائج ثمرة رؤية استراتيجية طموحة ونهج أكاديمي متكامل، وضعه سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة رئيس الجامعة الذي يولي أهمية خاصة لأن تكون جامعة الشارقة جامعة بحثية رائدة ذات أثر علمي ومجتمعي عالمي.

وقال إن تصدر الجامعة للمركز الأول محلياً في تخصصات مثل القانون والعلوم الاجتماعية والإنسانية والعلوم الفيزيائية، ودخولها ضمن أفضل 200 جامعة عالمياً في بعض التخصصات يعكس التزامها الراسخ بجودة البحث العلمي وتطوير البيئة الأكاديمية، مشيراً إلى أن الجامعة ماضية قدما في الاستثمار في البحث العلمي، وتطوير البرامج الأكاديمية، وتعزيز الشراكات الدولية، بما يرسخ مكانتها مؤسسة تعليمية مرجعية على المستويين الإقليمي والدولي.