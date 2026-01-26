تطبيق "قاعدة الدقيقة الواحدة للعلاج الطبي" بمسابقات أندية المحترفين

دبي في 26 يناير/وام/ أعلن اتحاد الإمارات لكرة القدم اعتماد تطبيق قاعدة الدقيقة الواحدة للعلاج الطبي خارج أرضية الملعب في جميع مسابقات أندية المحترفين خلال الموسم الحالي، وذلك بموافقة مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (IFAB)، وبالتنسيق مع رابطة المحترفين الإماراتية، ضمن الإجراءات المعتمدة لتعزيز السلامة الطبية للاعبين، وضمان استمرارية اللعب وزيادة زمنه الفعلي.

وأقيمت اليوم ورشة تعريفية عبر تقنية الاتصال المرئي، استهدفت الأندية المشاركة في مسابقات رابطة المحترفين، لشرح آلية تطبيق القاعدة ومتطلباتها التنظيمية والطبية.

وبموجب القاعدة، يُلزم أي لاعب يتلقى علاجاً أو يخضع لتقييم طبي داخل أرضية الملعب بسبب الإصابة، أو تتسبب إصابته في إيقاف اللعب، بمغادرة أرضية الملعب والبقاء خارجها لمدة دقيقة واحدة من زمن اللعب الفعلي.

يهدف هذا الإجراء إلى إتاحة الفرصة للطاقم الطبي لإجراء تقييم دقيق لحالة اللاعب خارج الملعب، والتأكد من مدى قدرته على العودة الآمنة للمشاركة في المباراة.

وأوضح اتحاد كرة القدم أن تطبيق القاعدة يقتصر على حالات محددة، تشمل إيقاف اللعب للاشتباه في تعرض اللاعب لإصابة، أو تأخر استئناف اللعب بسبب الإصابة أو الاشتباه بها، إضافة إلى الحالات التي يستفسر فيها حكم المباراة من اللاعب عن حاجته لتلقي العلاج داخل أرضية الملعب ويبدي اللاعب رغبته في ذلك.

وأشار إلى أنه في هذه الحالات، يسمح الحكم للطاقم الطبي بالدخول لإجراء المعاينة الأولية ومنحهم الوقت اللازم للتقييم المبدئي، على أن يتم بعد ذلك نقل اللاعب المصاب إلى خارج أرضية الملعب لاستكمال العلاج وإجراء التقييم الطبي الكامل، ما لم تكن الإصابة بالغة الخطورة وتستدعي تدخلاً فورياً.