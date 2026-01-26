4 انتصارات في ختام الجولة الـ3 ببطولة الإمارات الدولية للبولو

أبوظبي في 26 يناير/وام/اختتمت منافسات الجولة الثالثة من بطولة الإمارات الدولية المفتوحة للبولو 2026 المقامة حاليا بمشاركة 8 فرق وتستمر حتى الأول من فبراير المقبل بمشاركة 8 فرق.

شهدت المنافسات 4 انتصارات على مدار يومين افتتحها فريق أنكورا أمس بالفوز على فريق بنسالي بنتيجة 8 مقابل 7 أهداف فيما تغلب فريق جنقري على فريق " إيه آم" بنتيجة 6.5 مقابل 6 أهداف.

وتواصلت الجولة اليوم بإقامة مباراتين تفوق في الأولى فريق الحبتور على فريق أبوظبي بنتيجة 10.5 مقابل 7 أهداف وفريق غنتوت على الباشا بنتيجة 5 مقابل 4 أهداف.

وتقام مباراتان غدا ضمن الجولة الرابعة تجمع الأولى فريقي أنكورا وجنقري، بينما يشهد اللقاء الثاني مواجهة بين فريقي إيه إم وبنسالي.