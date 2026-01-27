برعاية شمسة بنت حمد الشرقي.. "بلاتفورم 09" يطلق نسخته الـ 12 تحت شعار "التألق"

الفجيرة في 27 يناير / وام / برعاية الشيخة شمسة بنت حمد بن محمد الشرقي، كريمة صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، تنطلق غدا فعاليات النسخة الثانية عشرة من معرض "بلاتفورم 09" لعام 2026، مرسخا مكانته كمنصة رائدة لدعم ريادة الأعمال الإبداعية في المنطقة.

وتتخذ هذه النسخة من "التألّق" شعارا محوريا لها، وهو شعار لا يكتفي بوصف النجاح الظاهري، بل يمثل دعوة صريحة لإعادة اكتشاف جوهر الطموح والبحث عن الدافع الحقيقي الكامن خلف كل فكرة ومشروع وحلم.

وفي تعليقها على انطلاق هذه النسخة، أكدت الشيخة شمسة بنت حمد بن محمد الشرقي أن "بلاتفورم 09" يتجاوز كونه مجرد معرض، ليصبح إعلانا عن الإمكانيات الحقيقية للمجتمع حين تلتقي الرؤية مع النية الصادقة، مشيرة إلى أن شعار "التألق" هو دعوة لكل رائد أعمال للتأمل في دوافعه، وتحفيز أفكاره، والانطلاق نحو تحقيق طموحاته بثقة وثبات، معربة عن فخرها بدعم منصة تعكس روح إمارة الفجيرة ومستقبلها الواعد.

وعلى صعيد المعروضات والمشاركات، يستقطب المعرض هذا العام حضورا عربيا واسعا يضم نخبة من المبدعين ورواد ورائدات الأعمال من دول الخليج والمشرق والمغرب العربي؛ ويتميز الحدث بطرح مجموعات حصرية صممت خصيصاً لـ "بلاتفورم 09" استعدادا لشهر رمضان المبارك وعيد الفطر، وهي تصاميم فريدة لا تتوفر في أي مكان آخر، مما يجعل المعرض الوجهة الأولى والأنسب لعشاق الذوق الرفيع والتصميم والابتكار.

ويقدم المعرض لزواره، على مدار خمسة أيام حافلة بالتجربة والتجديد، برنامجاً تفاعلياً ثرياً يتضمن تسع تجارب مبتكرة صممت لتدفع المشاركين نحو التفاعل مع الإبداع من منظور مغاير، معززةً مفاهيم التحدي الذهني والتحفيز الداخلي.

ولإثراء تجربة الزوار، خصصت منطقة لعربات الطعام تضم قائمة منتقاة من أبرز المطاعم المحلية، بالتزامن مع عروض ترفيهية حية يومية تشمل فقرات فنية وثقافية وموسيقية تضفي طاقة نابضة بالحياة على أجواء الحدث، ليؤكد "بلاتفورم 09" في نسخته الثانية عشرة رؤيته الراسخة بأن التألق ليس مجرد امتياز، بل هو قرار داخلي ومسار شخصي يستحق الاكتشاف.